Рождественское чудо в Пыхья-Таллинне: разрисовавший районную управу хулиган раскаялся и добровольно очистил стену

Раскаявшийся горе-художник заказал за свои деньги гидроструйную очистку стены и покрасил те ее участки, которые невозможно было очистить этим способом. Поскольку молодой человек встал на путь исправления, то районная управа сочла возможным пойти ему навстречу, и сообщить полиции о том, что инцидент исчерпан.

Foto: Põhja-Tallinna linnaosa valitsus

”Мы все должны учиться прощать и время перед Рождеством подходит для этого наилучшим образом. Я рад, что все решилось таким образом. Заявление, поданное в полицию, мы заберем”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

Инцидент произошел на прошлой неделе в ночь на вторник. Скрывавший свое лицо под капюшоном незнакомец разрисовал стену здания районной управы на ул. Нийне и расположенный по соседству деревянный забор районного отдела социального обеспечения. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.