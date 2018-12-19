Рождественское чудо в Пыхья-Таллинне: разрисовавший районную управу хулиган раскаялся и добровольно очистил стену

Разрисовавший на прошлой неделе стену районной управы Пыхья-Таллинна молодой человек отреагировал на призыв старейшины района Раймонда Кальюлайда — он объявился, попросил прощения, пообещал ликвидировать испортившие внешний вид здания надписи и выполнил свое обещание, сообщает управа.
Раскаявшийся горе-художник заказал за свои деньги гидроструйную очистку стены и покрасил те ее участки, которые невозможно было очистить этим способом. Поскольку молодой человек встал на путь исправления, то районная управа сочла возможным пойти ему навстречу, и сообщить полиции о том, что инцидент исчерпан.
”Мы все должны учиться прощать и время перед Рождеством подходит для этого наилучшим образом. Я рад, что все решилось таким образом. Заявление, поданное в полицию, мы заберем”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.
Инцидент произошел на прошлой неделе в ночь на вторник. Скрывавший свое лицо под капюшоном незнакомец разрисовал стену здания районной управы на ул. Нийне и расположенный по соседству деревянный забор районного отдела социального обеспечения. Его действия зафиксировала камера видеонаблюдения.