Русский Delfi второй год подряд проводил предрождественскую благотворительную акцию "Поможем вместе!". 29 декабря уже прошлого года мы опубликовали историю таллиннца Владимира Петрова: мужчине в 2011 году поставили диагноз ”онкология”, врачи сказали, что жить ему осталось от силы полгода. Несмотря на прогноз, в декабре 2016 года корреспонденты Delfi навестили Владимира, побеседовали с ним. Нужно было собрать 6 700 евро.
Мы связались с Тойво Тянавсуу, руководителем фонда ”Подаренная жизнь”, который помогал найти средства на лечения Владимира и куда поступали пожертвования. По словам Тянавсуу, по состоянию на 10 января 2017 в пользу Владимира поступило 12 800 евро. Пожертвовавших более 550 человек. Эта сумма — в два раза больше, чем изначально намеченная, однако, по словам Тянавсуу, все деньги пойдут на лечение Владимира.
В пятницу, 13 января, днем мы позвонили и самому Владимиру, чтобы узнать о его самочувствии. Владимир бодр, настроен позитивно и очень всем благодарен: ”Большое спасибо вам и всем-всем! 17 января мне будут делать капельницу. Две сделали — это будет третья. А может денег и еще на одну хватит”, — поделился Владимир.
Курс лечения для Владимира — это три капельницы противоопухолевого лекарства ”Вектибикс”, две из которых ему уже сделали.
Напомним, как развивались события: благодаря лечащему врачу мужчина узнал о Фонде лечения рака ”Подаренная жизнь” и решил попытать удачу. ”Последний шанс, что у вас есть, потому что химия уже не помогает”, — так, по словам пациента, сказал ему доктор. Наш собеседник подал заявку и рождественское чудо произошло, но пока (по состоянию на конец декабря 2016 года — прим. авт.) — лишь наполовину. ”По подсчетам Северо-Эстонской Региональной больницы, стоимость вашего трехмесячного курса лечения составляет примерно 14 600 евро. С учетом финансового состояния фонда, на сегодняшний день можем вас поддержать суммой в 50% от стоимости лечения, то есть до 7 300 евро”, — значится в решении фонда. Эту сумму, по словам мужчины, уже перевели.
Владимиру в качестве самофинансирования надо было внести 600 евро — по 200 евро в месяц. Большую сумму он не потянет, так как живет на пенсию по инвалидности. ”Остальную стоимость лечения — 6 700 евро — мы компенсируем при условии, что в фонд к моменту осуществления лечения поступит необходимая сумма целевых пожертвований”, — также обещает Фонд. С призывом собрать недостающую сумму в 6 700 евро мы и обращались в статье к читателям. В итоге была собрана сумма в два раза больше. А это значит, что благодаря читателям Delfi ”план был перевыполнен”. ”Все пожертвования пойдут на лечение Владимира. Поскольку денег поступило больше, часть из них покроет и первый взнос, который состоял из нецелевых пожертвований фонда”, — объяснил Тойво Тянавсуу, также поблагодарив всех откликнувшихся. В конечном итоге это означает, что материальную помощь смогут получить и другие нуждающиеся.
В данный момент невозможно сказать, сколько всего Владимиру нужно будет капельниц — это зависит от его состояния и от воздействия лекарства. Зато можно точно утверждать одно: рождественское желание Владимира сбылось на 200%!
Владимир, Фонд помощи онкобольным ”Подаренная жизнь” и редакция Delfi благодарит всех откликнувшихся на наш призыв и желает всем здоровья в наступившем году!
Декабрь 2016 года стал для фонда помощи больным раком Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) рекордным: всего за один месяц было собрано более 225 000 евро — почти столько же, сколько за весь первый год деятельности организации (2014).
Большая сумма позволит фонду помочь нескольким онкобольным, в том числе начать финансирование лечения четырехлетнего мальчика, страдающего нейробластомой, которое обойдется почти в 200 000 евро.
Как помочь нуждающимся?
Сделать пожертвование на лечение можно с помощью денежного перевода на банковский счет фонда.
Получатель платежа: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu
Swedbank: EE212200221059073061
SEB: EE211010220228917224
LHV: EE137700771001442514
Danske: EE133300332166860001
Nordea: EE591700017003638161
Помочь онкологическим больным можно посредством единовременного пожертвования, или став постоянным ”спонсором” — через ссылку на банк на сайте www.kingitudelu.ee.