”Огромное-огромное спасибо! И вам, и читателям”, — поблагодарил всех 59-летний житель Таллинна Владимир Петров, на лечение которому собирали деньги всем миром.

Русский Delfi второй год подряд проводил предрождественскую благотворительную акцию "Поможем вместе!". 29 декабря уже прошлого года мы опубликовали историю таллиннца Владимира Петрова: мужчине в 2011 году поставили диагноз ”онкология”, врачи сказали, что жить ему осталось от силы полгода. Несмотря на прогноз, в декабре 2016 года корреспонденты Delfi навестили Владимира, побеседовали с ним. Нужно было собрать 6 700 евро.

Мы связались с Тойво Тянавсуу, руководителем фонда ”Подаренная жизнь”, который помогал найти средства на лечения Владимира и куда поступали пожертвования. По словам Тянавсуу, по состоянию на 10 января 2017 в пользу Владимира поступило 12 800 евро. Пожертвовавших более 550 человек. Эта сумма — в два раза больше, чем изначально намеченная, однако, по словам Тянавсуу, все деньги пойдут на лечение Владимира.

В пятницу, 13 января, днем мы позвонили и самому Владимиру, чтобы узнать о его самочувствии. Владимир бодр, настроен позитивно и очень всем благодарен: ”Большое спасибо вам и всем-всем! 17 января мне будут делать капельницу. Две сделали — это будет третья. А может денег и еще на одну хватит”, — поделился Владимир.

Курс лечения для Владимира — это три капельницы противоопухолевого лекарства ”Вектибикс”, две из которых ему уже сделали.

Напомним, как развивались события: благодаря лечащему врачу мужчина узнал о Фонде лечения рака ”Подаренная жизнь” и решил попытать удачу. ”Последний шанс, что у вас есть, потому что химия уже не помогает”, — так, по словам пациента, сказал ему доктор. Наш собеседник подал заявку и рождественское чудо произошло, но пока (по состоянию на конец декабря 2016 года — прим. авт.) — лишь наполовину. ”По подсчетам Северо-Эстонской Региональной больницы, стоимость вашего трехмесячного курса лечения составляет примерно 14 600 евро. С учетом финансового состояния фонда, на сегодняшний день можем вас поддержать суммой в 50% от стоимости лечения, то есть до 7 300 евро”, — значится в решении фонда. Эту сумму, по словам мужчины, уже перевели.

Владимиру в качестве самофинансирования надо было внести 600 евро — по 200 евро в месяц. Большую сумму он не потянет, так как живет на пенсию по инвалидности. ”Остальную стоимость лечения — 6 700 евро — мы компенсируем при условии, что в фонд к моменту осуществления лечения поступит необходимая сумма целевых пожертвований”, — также обещает Фонд. С призывом собрать недостающую сумму в 6 700 евро мы и обращались в статье к читателям. В итоге была собрана сумма в два раза больше. А это значит, что благодаря читателям Delfi ”план был перевыполнен”. ”Все пожертвования пойдут на лечение Владимира. Поскольку денег поступило больше, часть из них покроет и первый взнос, который состоял из нецелевых пожертвований фонда”, — объяснил Тойво Тянавсуу, также поблагодарив всех откликнувшихся. В конечном итоге это означает, что материальную помощь смогут получить и другие нуждающиеся.

В данный момент невозможно сказать, сколько всего Владимиру нужно будет капельниц — это зависит от его состояния и от воздействия лекарства. Зато можно точно утверждать одно: рождественское желание Владимира сбылось на 200%!

Владимир, Фонд помощи онкобольным ”Подаренная жизнь” и редакция Delfi благодарит всех откликнувшихся на наш призыв и желает всем здоровья в наступившем году!

Декабрь 2016 года стал для фонда помощи больным раком Kingitud elu (”Подаренная жизнь”) рекордным: всего за один месяц было собрано более 225 000 евро — почти столько же, сколько за весь первый год деятельности организации (2014).

Большая сумма позволит фонду помочь нескольким онкобольным, в том числе начать финансирование лечения четырехлетнего мальчика, страдающего нейробластомой, которое обойдется почти в 200 000 евро.

Как помочь нуждающимся?

Сделать пожертвование на лечение можно с помощью денежного перевода на банковский счет фонда.

Получатель платежа: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud Elu

Swedbank: EE212200221059073061

SEB: EE211010220228917224

LHV: EE137700771001442514

Danske: EE133300332166860001

Nordea: EE591700017003638161

Помочь онкологическим больным можно посредством единовременного пожертвования, или став постоянным ”спонсором” — через ссылку на банк на сайте www.kingitudelu.ee.