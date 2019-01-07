07.01.2019, 12:20
Рождественский рынок на Ратушной площади в Таллинне закроется в понедельник вечером
Рождественский рынок на Ратушной площади в Таллинне будет открыт до Рождества 7 января, передает rus.err.ee.
Рождественский рынок на Ратушной площади в Таллинне будет открыт до Рождества 7 января, передает rus.err.ee.
Остался последний день, чтобы посетить рождественский рынок на Ратуше, который был удостоен звания лучшего в Европе. Киоски будут открыты в понедельник до вечера, сообщил старейшина Кесклинна Владимир Свет.
Елка простоит на Ратуше еще как минимум один месяц.
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