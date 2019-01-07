Рождественский рынок на Ратушной площади в Таллинне закроется в понедельник вечером

Остался последний день, чтобы посетить рождественский рынок на Ратуше, который был удостоен звания лучшего в Европе. Киоски будут открыты в понедельник до вечера, сообщил старейшина Кесклинна Владимир Свет.

Елка простоит на Ратуше еще как минимум один месяц.