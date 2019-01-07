07.01.2019, 12:20

Рождественский рынок на Ратушной площади в Таллинне закроется в понедельник вечером


rus.delfi.ee
EST
Tallinna Jõuluturg
фото иллюстративноеFoto: Taavi Sepp

Рождественский рынок на Ратушной площади в Таллинне будет открыт до Рождества 7 января, передает rus.err.ee.

Остался последний день, чтобы посетить рождественский рынок на Ратуше, который был удостоен звания лучшего в Европе. Киоски будут открыты в понедельник до вечера, сообщил старейшина Кесклинна Владимир Свет.

Елка простоит на Ратуше еще как минимум один месяц.

Где фотографировали рождественскую кампанию Cellbes?
Ответь и выиграй подарочную карту на 100€!


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии