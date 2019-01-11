Рождественский месяц принес фонду лечения рака почти полмиллиона евро

”Позади остался совершенно невероятный декабрь. Мы давно убедились в доброте людей Эстонии и их готовности прийти на помощь, но такой мощный поток благих дел в декабре просто лишил дара речи. Спасибо всем, кто внес свой вклад: благодаря вам мы и в наступившем году можем по-прежнему утверждать, что никто не останется без надежды и помощи в трудный момент”, — сказал руководитель фонда лечения рака ”Подаренная жизнь” Тойво Тянавсуу.

В декабре 22 человека получили свежее подтверждение от фонда лечения рака о начале или продолжении поддержки их лечения. В общей сложности в минувшем месяце фонд вложил в здоровье людей Эстонии более 200 000 евро.

Осенний призыв фонда к предприятиям отказаться от традиционных рождественских гостинцев и вместо этого поддержать нуждающихся в помощи принес хорошие плоды. Многие предприятия, среди прочих Maru, ISIS Medical, Norma, Mass, Maxilla Hambakliinik, TF Bank, Cleveron, Ekspress Meedia, Interno, Saint-Gobain и ряд других, внесли свой вклад в фонд в декабре. Для предприятий, которые поддержали больных раком, но в тоже время хотели что-нибудь положить и в мешок своего Деда Мороза, волонтеры фонда лечения рака в сотрудничестве с Vahvlihaldjad за одну ночь испекли около 5000 вафель.