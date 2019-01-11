Рождественский месяц принес фонду лечения рака почти полмиллиона евро
В декабре в фонд лечения рака "Подаренная жизнь" поступило более 465 000 евро. Никогда раньше за один месяц фонд не получал столь большое количество пожертвований.
В декабре в фонд лечения рака "Подаренная жизнь" поступило более 465 000 евро. Никогда раньше за один месяц фонд не получал столь большое количество пожертвований.
”Позади остался совершенно невероятный декабрь. Мы давно убедились в доброте людей Эстонии и их готовности прийти на помощь, но такой мощный поток благих дел в декабре просто лишил дара речи. Спасибо всем, кто внес свой вклад: благодаря вам мы и в наступившем году можем по-прежнему утверждать, что никто не останется без надежды и помощи в трудный момент”, — сказал руководитель фонда лечения рака ”Подаренная жизнь” Тойво Тянавсуу.
В декабре 22 человека получили свежее подтверждение от фонда лечения рака о начале или продолжении поддержки их лечения. В общей сложности в минувшем месяце фонд вложил в здоровье людей Эстонии более 200 000 евро.
Осенний призыв фонда к предприятиям отказаться от традиционных рождественских гостинцев и вместо этого поддержать нуждающихся в помощи принес хорошие плоды. Многие предприятия, среди прочих Maru, ISIS Medical, Norma, Mass, Maxilla Hambakliinik, TF Bank, Cleveron, Ekspress Meedia, Interno, Saint-Gobain и ряд других, внесли свой вклад в фонд в декабре. Для предприятий, которые поддержали больных раком, но в тоже время хотели что-нибудь положить и в мешок своего Деда Мороза, волонтеры фонда лечения рака в сотрудничестве с Vahvlihaldjad за одну ночь испекли около 5000 вафель.
В фонд внесли свой вклад, например, и ребята из 8 класса Французского лицея, и работники Schenker. Пожертвования в помощь больным раком собирали и на Хийумаа, и на рождественских ярмарках в гимназии Кийли и Таллиннской школе Сюдалинна. Молодые люди из молодежного совета при Совете церквей Эстонии помогали собирать пожертвования в торговых центрах.
В течение месяца волонтеры из фонда лечения рака собирали пожертвования на более чем 50 концертах, рождественских праздниках или других мероприятиях. Среди прочих на концертах Fix, Nublu, Анне Вески и 2 Quick Start, на праздничных мероприятиях 30+ в Тарту и Таллинне, в Эстонском национальном музее, на рождественском гала-концерте в Saku Suurhall, а также во многих торговых центрах по всей Эстонии.
В декабре Рийгикогу утвердил государственный бюджет на 2019 год. По предложению фракций Консервативной народной партии и Центристской партии фонд лечения рака получит от государства в начале года 115 000 евро пособия на деятельность. Субсидия покрывает около половины суммы, затраченной фондом на налог с оборота на лекарства в 2018 году.
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