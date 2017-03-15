”Рождественский благовест” собрал рекордную сумму за всю историю проведения акции

Итоги благотворительной акции Радио 4 "Рождественский благовест" 2016/2017. Благодаря пожертвованиям радиослушателей удалось собрать рекордную за всю историю проведения акции сумму — 23 015 евро.

Напомним, что традиционная благотворительная акция Радио 4 "Рождественский благовест" проводится начиная с 1993 года. За это время слушатели Радио 4 помогли своими пожертвованиями сотням больных детей из разных уголков Эстонии.

В этот раз адресат "Рождественского благовеста" — нарвский детский центр "Матвейка", в котором проходят реабилитацию дети с особыми потребностями, в том числе с проблемами опорно-двигательного аппарата. Центру необходимы специальные тренажеры, с помощью которых дети получат возможность безопасно и, главное, самостоятельно двигаться.

Благодаря пожертвованиям слушателей Радио 4 в этом году удалось собрать рекордные 23 015 евро. Мы рады сообщить, что в пятницу, 17 марта, собранные пожертвования будут переданы адресату, и детский центр "Матвейка" сможет приобрести необходимую для реабилитации детей технику.

Радио 4 благодарит своих слушателей за помощь и участие в благотворительной акции!