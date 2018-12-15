Рождественские праздники юбилейного года завершит первый общеэстонский рождественский поход

”Благодаря серии юбилейных походов ЭР100 десятки тысяч людей смогли полюбоваться разнообразием природы Эстонии. Первый общеэстонский рождественский поход — это прекрасная возможность продлить празднование Рождества в кругу семьи или друзей и активно провести время после посиделок за столом”, — сказала руководитель программы ЭР100 Маарья-Лийза Соэ. ”Рождественским походом мы завершим серию юбилейных походов”, — добавила Соэ.

По словам президента Походного союза Эстонии Ингрид Кулигиной, в рамках общеэстонского рождественского похода в разных уездах Эстонии состоится всего около полусотни походов. ”Среди всех рождественских походов каждый сможет найти для себя наиболее подходящий. В большинстве случаев это будут пешие походы с гидами, также запланировано несколько походов на внедорожниках, каноэ и электровелосипедах”, — отметила Кулигина.

Участие в первом общеэстонском рождественском походе для всех бесплатное, поход будет продолжаться 1-2 часа. Для участия в походе необходима предварительная регистрация. Дополнительная информация: www.ev100.ee/et/ev100-joulumatkad.

В 2018 году Эстонской Республике исполнилось 100 лет. Более подробная информация о мероприятиях в честь юбилея приведена на странице www.ev100.ee.