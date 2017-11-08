Рождественская елка завтра прибудет на Ратушную площадь

Главную елку Таллинна уже завтра, 9 ноября, привезут и поставят на Ратушную площадь, сообщает управа Кесклинна.

Районная управа Кесклинна нашла рождественскую елку. Дерево, которому уже полвека, будет украшать Ратушную площадь в этом году.

Старейшина района Кеслинн отмечает, что такое представительное дерево всегда выбирается долго и тщательно.

”С главной рождественской елкой всегда связаны большие ожидания: дерево должно быть пушистым, густым и достаточно высоким, одним словом, оно должно быть представительным во всех отношениях, иметь достойное происхождение”, — объяснил Пукк.

В управу Кесклинна поступило 14 предложений о рождественских елках, но, к сожалению, не было найдено подходящей — деревья были либо слишком неплотные, либо неравномерно пушистые.

Таким образом, необходимо было вернуться к елкам, предложенным в прошлом году, среди которых было несколько деревьев, соответствующих требованиям.

В дополнение к требованиям по состоянию дерева, важно, чтобы елка была в физической доступности и не слишком далеко от Таллинна.

”Операцию по доставке рождественской елки мы начнем рано утром в четверг”, — сказал старейшина.

”Выбранное дерево растет в дачном кооперативе с узкими дорогами, поэтому нам пока до конца неизвестно, насколько хорошо можно будет маневрировать большими машинами. Несомненно надеемся, что нашим партнерам, имеющим большой профессиональный опыт в этой сфере, удастся это все сделать без особых сложностей. Во второй половине дня рождественское дерево должно быть установлено на Ратушной площади”.

Огнями рождественскую ёлку украсят 17 ноября, в этот же день откроется Рождественский рынок.