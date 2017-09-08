Розенблатт: Сависаар — заложник Ивановой, она за него все решает

Бывший советник Эдгара Сависаара Андрес-Мариус Розенблатт сообщил, что он покинул избирательный союз не из-за места в списке, а потому что приверженных Сависаару людей отталкивают от него.

Розенблатт сообщил Delfi, что у него было 12 место в списке, и как он считает, он мог бы пройти в совет с компенсационным мандатом. Причиной его ухода из Союза Сависаара стало другое.

"Приверженных Эдгару людей отодвинули на второй план," — объясняет Розенблатт. Он покинул избирательный союз и не будет избираться на муниципальных выборах.

По его словам, позиция Сависаара в собственном избирательном союзе ослабевает: "Теперь он заложник одного человека. Этот человек за него все решает". Розенблатт подтвердил, что имел ввиду Ольгу Иванову.

"Несмотря на все случившееся, я все же уважаю Эдгара Сависаара. Он известный политик и сделал многое для Эстонского государтсва. Я не стану его критиковать", — добавил экс-советник.

Вместе с Розенблаттом избирательный союз Сависаара покидают десятки человек, среди которых также давний сторонник бывшего лидера центристов Прийт Кутсер.

Розенблатт также опроверг утверждение Ивановой, что он теперь будет работать в Центристской партии в бюро Яны Тоом: "Это теория заговора. Иванова горазда выдумывать различные истории о том, что кто-то является предателем и негодяем".