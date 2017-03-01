Ровно год назад Delfi побывал в Чернобыле. Вспомним, как это было

1 марта 2016 года я, корреспондент Delfi Ольга Привалова, и видеооператор Андрес Путтинг отправились в Зону отчуждения Чернобыльской АЭС, чтобы снять и написать серию репортажей, посвященных 30-летию катастрофы.
Это был незабываемый жизненный, журналистский и личностный опыт. Многие побывавшие там говорят, что из Зоны никто не возвращается прежним. Увиденное, услышанное и прочувствованное в тех местах навсегда меняет взгляд на катастрофу почти 31-летней давности, на ее последствия, которые растянутся в будущее еще не на один десяток лет.
В Чернобыле — жутко, красиво и пугающе тихо. Зона 30 лет спустя — живая. По ”улицам” и полям разгуливают не пуганные человеком животные. Экосистема тех мест больше напоминает лес, нежели город. Природа медленно, но верно вступает в свои права. И, как утверждают гиды и специалисты, для человека дорога в те места еще очень надолго будет перекрыта железным шлагбаумом. Путь туда — только через КПП, ворота, дозиметры и в качестве ядерного туриста, журналиста или сотрудника Зоны.
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Помимо максимально широкого, точного и объективного освещения проблемы, самый главный смысл, который я хотела донести до читателя год назад и о котором хотелось бы напомнить сейчас — Чернобыль не должен повториться. Нигде. Никогда. Ни при каких обстоятельствах.
26 апреля 2017 года исполнится 31 год с момента катастрофы. Больше статей о Зоне — в нашей рубрике ”Чернобыль-30”.
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