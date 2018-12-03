"Россия же одобрила миграционный пакт". Криста Ару сравнила наплыв беженцев с миграцией в СССР

"Вечером дня голосования о миграционном пакте я столкнулась лицом к лицу с компанией мужчин из новых беженцев в Германи, на железнодорожном вокзале одного маленького городка. Я вежливо отказалась от шоколада, который предложил один член компании. Мой отказ, очевидно, обидел всю компанию, но они, к счастью, ограничились только потоком ругательств, который я не поняла", — вспоминает Ару.

Ару пишет, что жители того немецкого городка добились от властей того, чтобы к ним больше не направляли беженцев. По ее словам, они принесли местным жителям больше плохого чем хорошего: работать не хотят, а навороченные телевизоры и холодильники требуют.

"Смог ли бы какой-нибудь маленький эстонский город интегрировать мигрантов со значительно более агрессивной культурой в свою культуру или же местным жителям пришлось бы отступить? Ведь я не могу забыть, как изменилась под советской властью вся Нарва и район Алутагузе. Кто сказал, что подобное не повторится в современном виде?" — вопрошает она.

"Россия же одобрила миграционный пакт, за которой теперь проголосовали и соцдемы с центристами", — отмечает она.