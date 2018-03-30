Россия "зеркально" ответила на высылку дипломатов из Европы: военный атташе Эстонии должен покинуть Россию

МИД РФ вызывает руководителей аккредитованных в РФ дипмиссий в связи с "делом Скрипалей", послам будут вручены ноты протеста и объявлены ответные меры, сообщает МИД РФ.

В МИД РФ был также вызван посол Эстонии Арти Хилпус, которому передали дипломатическую ноту — у военного атташе Эстонии в России полковника Тоомаса Педа есть неделя для того, чтобы покинуть страну, сообщила Delfi пресс-секретарь Министерства иностранных дел Эстонии Лийза Тоотс.

После вызова в МИД РФ руководителей аккредитованных в РФ дипмиссий в связи с "делом Скрипалей" стало известно о высылке из России дипломатов нескольких европейских государств.

В МИДе Литвы сообщили о высылке трех дипломатов. "Россия информировала, что высылает трех литовских дипломатов из посольства в Москве", — сказала в пятницу агентству BNS советник министра иностранных дел Раса Якилайтене.

Между тем пресс-секретарь МИД Латвии Гинтс Егерманис сообщил агентству BNS о высылке из России одного латвийского дипломата, которому предписано покинуть страну не позднее 6 апреля.

МИД Финляндии также сообщил о высылке одного финского дипломата, работающего в посольстве Финляндии в Москве. Дипломату отводится две недели на выезд из России.

В МИД Италии заявили о высылке из России двух дипломатов. Высылаемым дипломатам дали неделю, чтобы покинуть территорию России.

Внешнеполитическое ведомство Польши сообщило о высылке четырех польских дипломатов, они должны покинуть территорию России до 7 апреля.

"Дело Скрипаля" и высылка российских дипломатов

О высылке российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией после отравления в Солсбери ранее объявили 25 европейских государств — 18 стран Европейского союза, а также Албания, Македония, Норвегия, Черногория, Украина, Молдавия и Грузия.

Власти ФРГ, Франции и Польши решили выслать четырех российских дипломатов. Италия, Нидерланды, Дания и Испания — по два дипломата. Швеция, Финляндия, Венгрия, Хорватия, Ирландия, Бельгия и Румыния объявили, что высылают по одному дипломату. Чехия высылает трех дипломатов РФ.

В свою очередь Литва решила выслать трех российских дипломатов. Кроме этого, Латвия приняла решение о высылке второго секретаря российского посольства, а Эстония высылает атташе посольства Российской Федерации по обороне.

В МИД Албании в свою очередь приняли решение выслать двух российских дипломатов. Одного решили выслать в МИД Норвегии, и еще одного — в МИД Македонии.

Президент Украины Петр Порошенко сообщил о выдворении 13 российских дипломатов.

Власти Молдавии сообщили о решении выслать трех российских дипломатов. Черногория высылает одного дипломата. Грузия — сотрудника Секции интересов РФ при посольстве Швейцарии в Тбилиси.

Помимо европейских государства, решение выдворить дипломатов приняли США, Канада и Австралия.

В общей сложности вместе с Великобританией о высылке российских дипломатов объявили 29 стран, а также НАТО. В общей сложности они высылают 153 российских дипломатов.

Ранее британские власти, возложившие на Россию вину за отравление в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, выслали из Великобритании 23 российских дипломатов.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Скрипаль до сих пор находится в коме, состояние его дочери улучшилось, она может принимать пищу и разговаривать. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России. Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает.