Россия занимает второе место по числу иностранных студентов в вузах Эстонии

Из пяти тысяч иностранцев, обучающихся в высших учебных заведениях, каждый третий является финном, но второе место последние восемь лет занимают россияне, которых быстро нагоняют нигерийцы и украинцы.

Такие данные приводятся в статистике Министерства образования, опубликованной в четверг, 15 февраля, передает rus.err.ee.

По положению на 2017/2018 учебный год в эстонских вузах обучаются 4394 иностранных студента или 9,5% от общего числа студентов, при этом их удельный вес возрастает.

Высшее образование в Эстонии получают выходцы из 120 стран, первое место среди которых принадлежит финнам (1423 или 32% от всех иностранных студентов), хотя их удельный вес упал с 45% в 2011/2012 учебном году.