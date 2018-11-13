Российское гражданство нового главреда ETV+ может стать для нее проблемой

Совет общественно-правового телерадиовещания может начать обсуждение вопроса гражданства Екатерины Таклая, избранной новым главным редактором русскоязычного телевизионного канала ETV+.
Рейн Вейдеманн, председатель совета телерадиовещания, осуществляющего надзор за деятельностью ERR, сказал, что в повестке дня сегодняшнего заседания нет вопроса относительно гражданства Таклая. Так же пока никто не выразил желания этот вопрос обсудить.
Представительница Партии реформ в совете телерадиовещания Хейди Пурга отметила, что во вторник решится, есть ли у членов совета желание обсудить данную тему. В повестке заседания имеется пункт ”прочие вопросы”, и если кто-то из присутствующих выразит соответствующее желание, то данный вопрос можно внести в повестку следующего заседания.
Хельме настроен критически
Лидер партии EKRE Март Хельме, также входящий в совет телерадиовещания, разместил на своей странице в социальной сети весьма критический в отношении ETV+ текст. ”Этим каналом сначала руководила русская, эстофобка с головы до ног, а после ее ухода назначили российскую гражданку, переехавшую в Эстонию из РФ в этом тысячелетии, чье понимание о том, как планировать сетку вещания, заключается в принципе ”давайте не ставить наши хорошие программы на то время, когда по российскому ТВ идут топовые передачи в прайм-тайм”, иначе кто-то из местных русских их не увидит. /…/”
Екатерина Таклая объяснила сохранение российского гражданства тем, что хотя она живет в Эстонии и замужем за эстонским гражданином, вся остальная ее семья живет в России, поэтому российское гражданство ей выгодно.
В свою очередь Хельме заявил, что как ETV+, так и весь ERR следует закрыть.