Российский ученый: русских в Эстонии будет становиться все меньше

Речь идет не о русскоязычном или славянском населении, а о ”русских по самоопределению”, пишет он в статье ”Демографическое поведение русской диаспоры в странах Прибалтики и Центральной Азии”.

”В Латвии и Эстонии сокращение численности русских в столицах происходило на фоне сокращения общей численности населения Риги и Таллина (во многом за счет эмиграции, в том числе и коренного населения). Так, в Риге доля русских в 2017 г. по сравнению с 1989 г. упала с 47 до 37%, но в абсолютных цифрах сокращение было сравнимо с сокращением в Алматы — около 200 тыс. (с 430 до 238 тыс. человек). В Таллине сокращение было еще менее заметным: с 41,5 до 37% (примерно на 50 тыс. — с 207 до 157 тыс. человек)”, — указывает Козлов.

Козлов делает вывод, что русские женщины рожают меньше, чем представительницы титульного населения, а смертность у взрослых русских выше.

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