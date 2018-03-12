Российский самолет впервые в этом году нарушил воздушную границу Эстонии

В понедельник днем без разрешения в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндлоо вошел принадлежащий Министерству обороны России самолет Ил-76, сообщает rus.err.ee.

Самолет РФ находился в воздушном пространстве Эстонии почти минуту, передает пресс-служба Генштаба Сил обороны Эстонии.

Транспондер самолета был включен и план полета был представлен. У самолета не было радиоконтакта с Центром управления полетами Эстонии.

Посла России в Эстонии вызвали в МИД, где ему передали ноту.

Это первое нарушение границ воздушного пространства Эстонии самолетом РФ в 2018 году.

В Минобороны России опровергли заявления эстонских властей о нарушении российским самолетом Ил-76 воздушного пространства Эстонии, передает gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Перелет проходил по заранее согласованному маршруту с включенным транспондером. В ходе полета экипаж самолета находился на связи с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения, которые никаких претензий к российскому экипажу не предъявляли”, — заявили в ведомстве.

Отмечается, что полет осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, границы других государств не нарушались.