Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

Сегодня в обед в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел принадлежащий Министерству внутренних дел Российской Федерации самолет TU154M.

Самолет провел в воздушном пространстве Эстонии около минуты, сообщили Силы обороны. Транспондер самолете был включен, однако плана полета не было представлено. У самолета не было радиоконтакта с Аэронавигационной службой Эстонии.

Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла РФ в Эстонии и передало ему ноту. Это было второе в этом году нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом РФ.