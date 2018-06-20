20.06.2018, 19:28

Российский самолет нарушил воздушное пространство Эстонии

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rus.delfi.ee
EST 19
Vene lipp
Vene lippFoto: Alexander Vilf, RIA Novosti

Сегодня в обед в районе острова Вайндлоо в воздушное пространство Эстонии без разрешения вошел принадлежащий Министерству внутренних дел Российской Федерации самолет TU154M.

Самолет провел в воздушном пространстве Эстонии около минуты, сообщили Силы обороны. Транспондер самолете был включен, однако плана полета не было представлено. У самолета не было радиоконтакта с Аэронавигационной службой Эстонии.

Министерство иностранных дел сегодня вызвало посла РФ в Эстонии и передало ему ноту. Это было второе в этом году нарушение воздушного пространства Эстонии самолетом РФ.

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