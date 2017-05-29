Российский сайт имитирует русскоязычный ERR и распространяет ложную информацию?

Параллельно с русскоязычным новостным порталом Эстонского телерадиовещания (rus.err.ee) в интернете существует также якобы поддельный новостной портал eer.ru, цель которого, как утверждается, может состоять в том, чтобы, имитируя настоящие новости, распространять читателям ложную информацию.

Среди интернет-пользователей с более скромным опытом он быстро вызывает замешательство, тем более, что сайты визуально похожи, пишет Том Тревиннард в "Руководстве по проверке правдивости новостей".

Eer.ru называет себя информационным агентством внешнеэкономических связей, которое поддерживает автономная некоммерческая организация (АНО) "Международный институт проблем устойчивого развития".

Из опубликованного на веб-странице spravkaforme.ru описания предприятия следует, что себя называют предприятием интернет-СМИ с пятью новостными сайтами. Тесно сотрудничают с Министерство иностранных дел РФ и используют кремлевские нарративы внешней политики.

Например, поисковые запросы "Эстония", "Латвия", и "Литва" в результате дают не рассматривающие экономические отношения статьи, а статьи о том, что страны Балтии боятся отступления НАТО после избрания Дональда Трампа президентом США или что это антирусские и националистические государства.

Предприятие вербует для написания новостей фрилансеров, которым платят зарплату в соответствии со статистикой посещений статей.

Та же команда работников eer.ru действует в качестве редакции и на сайте "МК-Лондон", который называет себя представителем газеты "Московский комсомолец".