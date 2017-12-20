Российский пропагандистский канал Sputnik открыл в Таллинне пресс-центр

Во вторник в Таллинне российский пропагандистский канал Sputnik рядом с редакцией открыл пресс-центр. Пресс-секретарь МИДа Эстонии обращает внимание, что такие пропагандистские каналы не соблюдают журналистскую этику, публикуют ложную информацию и используют неправильное толкование.

На открытии присутствовал российский посол Александр Петров, который провел брифинг, посвященный российско-эстонским отношениям. В ходе видеомоста Москва-Таллинн главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян поприветствовала собравшихся гостей, а также ответила на вопросы.

”Я очень надеюсь, что наш новый пресс-центр в Таллинне станет местом для честного обсуждения любых тем для всех журналистов, работающих в Эстонии. Наши двери открыты”, — сказала главный редактор Sputnik Маргарита Симоньян в своем приветственном обращении.

”Открытие пресс-центра информационного агентства Sputnik в Эстонии нельзя назвать рядовым событием. Увиденное впечатляет. Мы видим современную мультимедийную площадку, которая позволит проводить мероприятия разного уровня”, — сказал посол РФ в Эстонии Александр Петров.

Во время мероприятия руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева рассказала журналистам о мультимедийных возможностях нового пресс-центра и редакции агентства.

”В пресс-центре Sputnik Эстония можно не только проводить пресс-конференции. Высокотехнологичное оборудование позволяет создавать радио и видеопродукцию, проводить мероприятия самого разного формата — от прямых телевизионных трансляций до видеомостов с мировыми столицами. Уверена, что пресс-центр Sputnik станет по сути уникальной площадкой, своеобразным информационным мостом для разнообразных встреч и дискуссий, при этом участников мероприятий могут разделять тысячи километров”, — отметила руководитель Sputnik Эстония Елена Черышева.

По словам Марии Беловас, важно, чтобы люди различали подлинную журналистику и так называемую медиа-подобную продукцию. ”Как показала практика, такие каналы не соблюдают журналистскую этику, публикуют ложную информацию и используют неправильное толкование”, — сказала Беловас.