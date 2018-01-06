06.01.2018, 14:45

Российский посол поздравил православных жителей Эстонии с Рождеством

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rus.delfi.ee
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Venemaa suursaadiku pressikonverents
Venemaa suursaadiku pressikonverents Foto: Rauno Volmar

Посол России Александр Петров поздравил жителей Эстонии с Рождеством.

Поздравление размещено на страничке российского посольства в Facebook.

"Дорогие православные жители Эстонии. От всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым! Рождественские дни всегда пробуждают в нас самые добрые чувства и обращают к духовным истокам и традициям. Это время для благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке", — говорит Петров.

"Желаю вам доброго здравия, мира, благоденствия и успехов в благих делах и начинаниях. Светлого Рождества!" — добавляет посол.

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