Российский посол поздравил православных жителей Эстонии с Рождеством

Посол России Александр Петров поздравил жителей Эстонии с Рождеством.

Поздравление размещено на страничке российского посольства в Facebook.

"Дорогие православные жители Эстонии. От всего сердца поздравляю вас с Рождеством Христовым! Рождественские дни всегда пробуждают в нас самые добрые чувства и обращают к духовным истокам и традициям. Это время для благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке", — говорит Петров.

"Желаю вам доброго здравия, мира, благоденствия и успехов в благих делах и начинаниях. Светлого Рождества!" — добавляет посол.