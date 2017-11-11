Российский портал: задержанный в Эстонии по подозрению в шпионаже является 20-летним студентом из Кингисеппа

По данным портала 47news, по подозрению в кибер-шпионаже спецслужбы Эстонии задержали 20-летнего студента из Кингисеппа.

В два часа пополудни 13 ноября состоится встреча сотрудника посольства России в Эстонии с задержанным по подозрению в подготовке хакерской атаки 20-летним жителем Кингисеппа Алексеем Васильевым. Так рассказали 47news российские дипломаты в Эстонии поздно вечером 10 ноября. Немногим ранее эту просьбу российского представительства удовлетворила Государственная прокуратура Эстонии.

Насколько пока известно, Алексей с 16 до 19 лет учился в эстонском колледже. "Потом год работал в России, в 19 лет вернулся и поступил в институт на программиста", — рассказали в посольстве. В Эстонии находится по ученическому виду на жительство.

Судя по странице Алексея в "ВКонтакте", он не пропускал компьютерные новинки, увлекается киберспортом, в частности, компьютерной игрой-стрелялкой Counter-Strike. Неравнодушен к творчеству екатеринбургской певицы Монеточка, которую называют интернет-феноменом и интересуется сноубордом. Из книг предпочитает научную фантастику и увлекался ди-джейством.

С 38-летней матерью Алексея, Еленой Песовец, посольство уже разговаривало. Она тоже жительница Кингисеппа. "В понедельник она приехать не сможет, у нее просрочен загранпаспорт. Когда она его выправит, будем думать, как помочь со скорейшим оформлением визы", — отметили дипломаты.