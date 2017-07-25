Российские военные корабли через эстонскую погранохрану попросили финский траулер изменить курс

Вчера находившийся в морской поездке по Финскому заливу с друзьями финн Туомас заметил двигавшиеся в сторону Кронштадта российские военные суда. По словам мужчины, русские вежливо попросили их сменить курс и пропустить.

”Они связались через эстонскую службу прибрежной охраны”, — сказал Туомас изданию Ilta-Sanomat. На тот момент российские суда находились в международных водах между Таллинном и Порккала.

Российские корабли были замечены и около 15 часов пассажирами парома Tallink Star. ”На горизонте показалось несколько кораблей. Мы увидели, что там была та подлодка, о которой говорили в новостях. Люди сразу стали фотографировать, а родители говорили детям, что это подводная лодка и военный корабль”, — рассказала пассажирка парома.

Напомним, что в субботу мимо Эстонии по пути в Санкт-Петербург прошли огромная российская атомная подводная лодка "Дмитрий Донской" и флагман Северного флота РФ, атомный крейсер "Петр Великий". Флагман морского флота пограничных войск "Генерал Курвитс" сопровождал их.