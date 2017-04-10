Российские СМИ: Ратаса нельзя назвать ”антирусским”, но ”антироссийским” он, безусловно, является

Российское издание "Взгляд" перед визитом премьер-министра Юри Ратаса в Санкт-Петербург писало, что визит Ратаса является историческим, и хвалило его за то, что он "бросил вызов институту ”неграждан” и вступился за права русскоязычных".

"В Санкт-Петербург приезжает Юри Ратас. Причем приезжает именно тогда, когда политики Прибалтики стараются тотально бойкотировать Россию. Ранее Ратас бросил вызов институту ”неграждан” и вступился за права русскоязычных. Неужели русофобский период жизни Эстонии подходит к концу?", — пишет "Взгляд".

"При этом его [Ратаса — прим. ред.] визит в Россию по-своему исторический — за всё время двусторонних отношений эстонские премьеры (а именно премьер в Эстонии является фактическим главой государства — это парламентская республика) никогда не посещали РФ", — отмечает издание.

"Уже сам факт намерения дать гражданство ”серопаспортникам” следует считать шагом в правильном направлении. А вот на потепление отношений России и Эстонии при Ратасе рассчитывать было бы наивно: действующего премьера никак нельзя назвать ”антирусским”, но ”антироссийским” он, безусловно, является", — пишет издание в заключении.