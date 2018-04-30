30.04.2018, 08:07

Российские СМИ: глава МИД Эстонии рассказал Sydney Morning Herald, как противостоять России

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rus.delfi.ee
EST 10
Välisminister Sven Mikser
Välisminister Sven MikserFoto: Karin Kaljuläte

В Российских СМИ привлечено внимание к словам министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, который дал интервью австралийской газете. Когда вы говорите с таким лидером, как Владимир Путин, следует выступать ”с позиции силы, единства и решимости”, пишет ИноТВ со ссылкой на The Sydney Morning Herald глава МИД Эстонии Свен Миксер. По его словам, любой признак колебания Москва истолковывает как слабость, которой можно воспользоваться.

”Крошечный сосед” России, Эстония, заявляет, что знает, как противостоять Путину, пишет The Sydney Morning Herald.

”Когда вы говорите с таким лидером как Путин, — а нам, очевидно, нужно разговаривать с Россией, — то следует выступать с позиции силы, единства и решимости. Поскольку любой признак колебания истолковывается в Кремле как слабость, которую можно использовать”, — заявил в интервью изданию глава МИД Эстонии Свен Миксер.

Страны НАТО, говорится в статье, все более активно проводят военное позиционирование на своих восточных рубежах, а также устраивают учения близ российской границы. Кремль ”представляет это как провокацию”, — указывает издание.

По словам Свена Миксера, все это ”довольно скромно и не нацелено на эскалацию” и представляет собой ”способ сохранить мир”.

Его страна, как указывает The Sydney Morning Herald, находится ”на линии фронта того, что многие называют новой холодной войной”. У Эстонии есть общая граница с восточным соседом. А ее население составляет всего 1,3 млн человек. Многие в этой стране, которая восстановила свою независимость 27 лет назад, культурно и лингвистически идентифицируют себя как русские.

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”Мы видели, как Россия за 10 лет провела две военные операции против своих соседей: в 2008 году против Грузии и недавно против Украины, — заявил Миксер. — Если вдуматься, то это довольно пугающий пример. В Европе XXI века вы видите страну, использующую — по-видимому, без особых колебаний — военные средства для достижения своих политических целей”.

Как напоминает The Sydney Morning Herald, 11 лет назад в апреле 2007 года Эстония подверглась кибератаке, которая, по мнению эстонского правительства, произошла с подачи Кремля, а возможно, даже была им организована, говорится в статье.

Свен Миксер заявил, что Таллинн добился весомых успехов в работе с атаками 2007 года. Страна ”выучила уроки” и работает над созданием защиты.

Эстония, как отмечает издание, стала мировым лидером в инновациях в области электронного правительства: у каждого гражданина есть цифровое удостоверение личности, которое может быть использовано для любых целей от онлайн-голосования до покупки билетов в кино.

”Но, очевидно, существуют уязвимости, которые возникают из-за зависимости от цифрового пространства”, — подчеркнул Миксер.

Эстонские власти недавно создали так называемое ”посольство данных” в Люксембурге — цифровое хранилище резервных копий своих цифровых реестров, сообщает The Sydney Morning Herald. Именно поэтому страна в состоянии пережить технический сбой или даже атаку.

”Нужно принимать меры предосторожности, необходимо выстраивать защиту так, чтобы можно было сохранить работоспособность этих критических служб даже под серьёзным давлением”, — указал Миксер.

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