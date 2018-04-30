Российские СМИ: глава МИД Эстонии рассказал Sydney Morning Herald, как противостоять России

В Российских СМИ привлечено внимание к словам министра иностранных дел Эстонии Свена Миксера, который дал интервью австралийской газете. Когда вы говорите с таким лидером, как Владимир Путин, следует выступать ”с позиции силы, единства и решимости”, пишет ИноТВ со ссылкой на The Sydney Morning Herald глава МИД Эстонии Свен Миксер. По его словам, любой признак колебания Москва истолковывает как слабость, которой можно воспользоваться.
”Крошечный сосед” России, Эстония, заявляет, что знает, как противостоять Путину, пишет The Sydney Morning Herald.
”Когда вы говорите с таким лидером как Путин, — а нам, очевидно, нужно разговаривать с Россией, — то следует выступать с позиции силы, единства и решимости. Поскольку любой признак колебания истолковывается в Кремле как слабость, которую можно использовать”, — заявил в интервью изданию глава МИД Эстонии Свен Миксер.
Страны НАТО, говорится в статье, все более активно проводят военное позиционирование на своих восточных рубежах, а также устраивают учения близ российской границы. Кремль ”представляет это как провокацию”, — указывает издание.