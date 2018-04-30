Российские СМИ: глава МИД Эстонии рассказал Sydney Morning Herald, как противостоять России

По словам Свена Миксера, все это ”довольно скромно и не нацелено на эскалацию” и представляет собой ”способ сохранить мир”.

Его страна, как указывает The Sydney Morning Herald, находится ”на линии фронта того, что многие называют новой холодной войной”. У Эстонии есть общая граница с восточным соседом. А ее население составляет всего 1,3 млн человек. Многие в этой стране, которая восстановила свою независимость 27 лет назад, культурно и лингвистически идентифицируют себя как русские.

”Мы видели, как Россия за 10 лет провела две военные операции против своих соседей: в 2008 году против Грузии и недавно против Украины, — заявил Миксер. — Если вдуматься, то это довольно пугающий пример. В Европе XXI века вы видите страну, использующую — по-видимому, без особых колебаний — военные средства для достижения своих политических целей”.

Как напоминает The Sydney Morning Herald, 11 лет назад в апреле 2007 года Эстония подверглась кибератаке, которая, по мнению эстонского правительства, произошла с подачи Кремля, а возможно, даже была им организована, говорится в статье.

Свен Миксер заявил, что Таллинн добился весомых успехов в работе с атаками 2007 года. Страна ”выучила уроки” и работает над созданием защиты.

Эстония, как отмечает издание, стала мировым лидером в инновациях в области электронного правительства: у каждого гражданина есть цифровое удостоверение личности, которое может быть использовано для любых целей от онлайн-голосования до покупки билетов в кино.

”Но, очевидно, существуют уязвимости, которые возникают из-за зависимости от цифрового пространства”, — подчеркнул Миксер.

Эстонские власти недавно создали так называемое ”посольство данных” в Люксембурге — цифровое хранилище резервных копий своих цифровых реестров, сообщает The Sydney Morning Herald. Именно поэтому страна в состоянии пережить технический сбой или даже атаку.

”Нужно принимать меры предосторожности, необходимо выстраивать защиту так, чтобы можно было сохранить работоспособность этих критических служб даже под серьёзным давлением”, — указал Миксер.