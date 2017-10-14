Российская академия естественных наук наградила медалью Марта Лаара

Общероссийская общественная организация "Российская академия естественных наук" (РАЕН) и Леонтьевский центр наградили известного эстонского политика, бывшего премьер-министра Эстонии Марта Лаара Леонтьевской медалью за проведенные в Эстонии экономические реформы, сообщила пресс-служба партии "Союз отечества и Res Publica (IRL), почетным председателем которой является Лаар.

Принимая награду, политик сказал, что она дается не ему, а всему эстонскому народу: "Несмотря на трудности переходного периода, нам хватило смелости совершить поворот, которым мы заложили прочную основу для дальнейшего развития. Некоторые народы колебались, выбрали в тот момент путь меньшего сопротивления и поэтому не добились такого быстрого прогресса. Разумеется, реформы были болезненными, но они принесли Эстонии успех", передает rus.err.ee.

Леонтьевская медаль учреждена в память об американском экономисте российского происхождения Василии Леонтьеве, который в молодости уехал из России из-за противоречий с коммунизмом, в 1991 году был основан Леонтьевский центр, который проводит социально-экономические исследования.

Ранее Леонтьевская медаль вручалась, в частности, экономисту и бывшему министру финансов Польши Лешеку Бальцеровичу, бывшему вице-премьеру и министру финансов Словакии Ивану Миклошу, американскому экономисту Джеффри Саксу, бывшему президенту Чехии Вацлаву Гавелу и шведскому экономисту Андерсу Ослунду.

Российская академия естественных наук — российская общественная организация, общественная академия наук, созданная 31 августа 1990 года в Москве, в которой насчитывается несколько тысяч членов и которая не имеет отношения к Российской академии наук и критикуется рядом академиков и сотрудников РАН за то, что некоторые ее члены — лица, далекие от науки, не имеющие должного образования и признанных научных работ.