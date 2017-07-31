Россельхознадзор не пропустил через границу собаку и кота из Эстонии

Управлением Россельхознадзора по Тверской и Псковской областям в многостороннем автомобильном пункте пропуска Шумилкино был запрещен ввоз собаки и кота из Эстонии.

Причина запрета въезда на территорию России как собаке, так и коту - отсутствие отметки о проведении клинического осмотра животного в международном паспорте, пишет rus.err.ee.

Согласно ветеринарным требованиям при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза, необходимо предоставить информацию о проведении клинического осмотра не позднее 5 дней до отправки животного.

В обоих случаях была оформлена декларация о возврате животных.

Пункт пропуска Шумилкино находится в Печорском районе Псковской области Российской Федерации.