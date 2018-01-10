10.01.2018, 12:50

Роозе о низких рейтингах ETV+: на производство сложных и качественных передач нет денег

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rus.delfi.ee
EST
Erik Roose
ERRi juhatuse esimees Erik RooseFoto: Ilmar Saabas

По словам председателя правления ERR Эрика Роозе, для поднятия рейтингов ETV+ необходима отличная и качественная программа, на создание которой сейчас у канала денег нет.

”У нас нет столько денег, чтобы производить сложные и длинные студийные передачи, — сказал Роозе. — Например, с этого года мы прекратили выпуск аналога ”Ringvaade”, так как его производство было дорогим, а количество зрителей низким”.

По словам Роозе, рейтинги ETV+ были бы, несомненно, выше, если бы об этом задумались еще несколько лет назад. ”Вопрос в том, нужно ли вообще отказаться или по возможности начать позже?” — сказал он.

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