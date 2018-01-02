Роозе: гимн в новогоднюю ночь — традиция, над которой особо размышлять не пристало

Председатель правления ERR Эрик Роозе сказал, что в случае с решением отказаться от исполнения гимна Эстонии в новогоднюю ночь речь идет о серьезной производственной ошибке.

”Сегодня я несомненно выслушаю все стороны, что их сподвигло на принятие такого решения”, — сказал он и добавил, что мы имеем дело с очень большим проектом, с одной стороны которого стоит команда EV100, с другой — ERR.

”Ясно то, что я и сам крайне поражен и раздосадован этим решением. Речь идет о наглядном примере аварии на производстве, — сказал Роозе Delfi. — Я считаю, что исполнение гимна в новогоднюю ночь — разумная и хорошая традиция, над которой особо размышлять не пристало”.

Ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд высказалась против решения об отказе от исполнения гимна во время новогодней программы и принесла свои извинения.

”Мне жаль и я прошу прощения за то, что в новогоднюю ночь в программе ETV не прозвучал гимн. Для меня отсутствие гимна на концертной площадке стало плохой новостью, но в первые часы нового года я все еще надеялась, что в телеэфире гимн все же прозвучал”, — написала Кальюлайд на Facebook.

”При составлении телепрограммы никто мнения президента не спрашивает. И не должен спрашивать. Хотя моя канцелярия была в курсе, и поэтому я также чувствую свою вину и прошу прощения”, — написала Кальюлайд.