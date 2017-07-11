"Роль огромна". Участие Кылварта в разрешении ситуации со ”списком Тоом” укрепит его политические позиции

Михаил Кылварт сыграл ключевую роль в том, что Яна Тоом передумала и не стала создавать отдельный избирательный список, пишет Eesti Päevaleht.

„Без Кылварта никто бы не убедил Яну Тоом. Его роль, безусловно, огромна”, — говорят внутри Центристской партии. Своими действиями и участием Кылварт не только помог Юри Ратасу уладить кризис, но и укрепил свои внутрипартийные позиции.

Связь Тоом и Кылварта уходит, что называется, корнями в историю. По данным издания, именно Тоом поддерживала и помогала Кылварту, когда он только появился на политическом горизонте. Когда в 2011 году Тоом прошла в Рийгикогу при поддержке почти 4500 голосов, то Кылварт сел в ее кресло вице-мэра Таллинна в области образования и культуры, которое занимает до сих пор. На тех выборах сам Кылварт получил чуть более тысячи голосов, в то время как двумя годами ранее на местных выборах — всего 274. На выборах 2013 года Кылварт баллотировался в том же округе, что и Тоом, и набрал на 20 голосов меньше нее (5307). Выборы в Рийгикогу 2014 года принесли ему 10 996 голосов.

Кылварт помогал Тоом с подготовкой кампании на выборах в Европарламент. ”Кылварт сделал Тоом кампанию. Одна защищает русскоязычных людей в Европе, другой — в Эстонии”, — говорят однопартийцы. Они же отмечают, что Кылварт с самого начала пытался сохранить единство партии и примирить стороны. Говорят, что успешным разрешением недавней ситуации Кылварт обеспечил себе хорошее будущее. Конкуренция в Таллинне большая и в долгосрочной перспективе выигрывает тот, у кого есть поддержка внутри партии и кто в силах влиять на свою позицию в избирательных списках.

На данный момент Кылварт является вице-председателем партии и первым номером по Ласнамяэ на местных выборах. Если ему удастся побить свой собственный рекорд, то станет ясно, что его голоса больше не зависят от воли Эдгара Сависаара, а принадлежат ему самому.

Михаил Кылварт, почему именно вы стали тем человеком, который чаще других транслировал позиции Яны Тоом и руководства Центристской партии?

Я и до этого тесно общался как с Яной Тоом, так и с партией на общеполитические темы. И продолжаю этого делать.

Говорят, что без вас не получилось бы переубедить Яну Тоом. Как вы сами оцениваете результаты своей деятельности?

В конечном итоге Яна Тоом сама приняла решение. Но, безусловно, мы все — как председатель партии, так и другие члены правления, в том числе я — искренне надеялись, что она останется в партии.

Почему для вас важно, чтобы Яна Тоом баллотировалась по спискам партии и не создавала собственного?

Лишь большая и сильная партия способна не только бравировать лозунгами, но и на деле стоять за интересы своих избирателей. Уход Яны Тоом несомненно привел бы к расколу как внутри партии, так и среди избирателей.

Обычно разрешение подобных ситуаций и конфликтов относится к сфере компетенции генсеков. Почему на этот раз все было по-другому?

Следует признать, что мы в определенном смысле пережили кризисную ситуацию, и для того, чтобы ее пережить, свой вклад внесли многие члены партии. В том числе председатель партии, вице-председатели, генеральный секретарь, горсобрание и депутаты. Дискуссия велась на разных уровнях, благодаря чему многие вещи прояснились и в итоге партия стала сильнее.