С 1 февраля 2017 года руководителем Лыунаской префектуры станет нынешний руководитель Идаской префектуры Валло Коппель. Идаской префектурой руководить будет директор криминального бюро Тарво Крууп. Нынешний Лыунаский префект Тармо Кохв займет должность офицера по связям с коллегами из Латвии и Литвы.

По словам Кохва, он проработал директором Лыунаской префектуры восемь лет и настало время идти дальше. ”Для меня было честью служить народу Эстонии в качестве Лыунаского префекта и руководить такой хорошей командой. Я убежден, что когда внутренняя искра меркнет, наступает самое время для того, чтобы принять новые вызовы и уступить место более молодым”, — сказал Кохв, который с февраля займется организацией оперативного сотрудничества с полицией Латвии и Литвы, а также будет исполнять роль представителя в общении с латвийской погранохраной.

”Для меня это очень интересная сфера, где я могу использовать свой опыт и приложить все усилия для того, чтобы держать преступников из других стран подальше от Эстонии”, — сказал он.

По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, он понимает решение Кохва.

Его место займет директор Идаской префектуры Валло Коппель, которые в период 2010-2013 гг являлся руководителем бюро по расследованию уголовных преступлений Лыунаской префектуры.

”В ситуации, когда занимавший долгое время должность Лыунаского префекта Тармо Кохв приступает к другой работе, я считаю правильным возвращение Коппеля в Лыунаскую префектуру, которую он хорошо знает. Руководить Идаской префектурой будет местный Тарво Крууп, который показал себя очень сильным руководителем службы по расследованию тяжких преступлений”, — сказал Вахер.

Крууп руководил расследованием многих нашумевших преступлений в регионе, в том числе расследованием убийства Варвары Ивановой.