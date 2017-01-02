По словам Кохва, он проработал директором Лыунаской префектуры восемь лет и настало время идти дальше. ”Для меня было честью служить народу Эстонии в качестве Лыунаского префекта и руководить такой хорошей командой. Я убежден, что когда внутренняя искра меркнет, наступает самое время для того, чтобы принять новые вызовы и уступить место более молодым”, — сказал Кохв, который с февраля займется организацией оперативного сотрудничества с полицией Латвии и Литвы, а также будет исполнять роль представителя в общении с латвийской погранохраной.
”Для меня это очень интересная сфера, где я могу использовать свой опыт и приложить все усилия для того, чтобы держать преступников из других стран подальше от Эстонии”, — сказал он.
По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны Эльмара Вахера, он понимает решение Кохва.
Его место займет директор Идаской префектуры Валло Коппель, которые в период 2010-2013 гг являлся руководителем бюро по расследованию уголовных преступлений Лыунаской префектуры.
”В ситуации, когда занимавший долгое время должность Лыунаского префекта Тармо Кохв приступает к другой работе, я считаю правильным возвращение Коппеля в Лыунаскую префектуру, которую он хорошо знает. Руководить Идаской префектурой будет местный Тарво Крууп, который показал себя очень сильным руководителем службы по расследованию тяжких преступлений”, — сказал Вахер.
Крууп руководил расследованием многих нашумевших преступлений в регионе, в том числе расследованием убийства Варвары Ивановой.