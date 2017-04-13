Родственники убитой в Египте жительницы Эстонии: нас футболят, как футбольный мячик

1 апреля египетские СМИ сообщили, что в курортном городе Хургада была убита женщина из Эстонии, а в качестве подозреваемого был задержан ее сын. Через пару дней Министерство иностранных дел ЭР подтвердило эту информацию, отметив, что и мать, и сын имели эстонский вид на жительство и МИД готов оказать помощь их близким. Однако родственники убитой утверждают, что им никто не помогает.

6 апреля в редакцию Delfi обратилась Трийна, жена брата убитой — Александра. По ее словам, женщина улетела в Египет отдыхать, а родственники узнали о ее возможной смерти из опубликованной на Delfi заметки.

”Она не прилетела в субботу (1 апреля — прим. ред.). Мы думали, может быть, рейс задержался, может быть, еще что-то. Потом мы узнали из вашей статьи, что был такой случай. Мы сразу в понедельник утром поехали в полицию, подали заявление, что вот такая ситуация, назовите только фамилию, подтвердите, что это она. В полиции нам отказали, сказали, что у них нет такой информации, и посоветовали обратиться в МИД. Мы позвонили в МИД, нам сказали, что никакой информации у них нет. Мы стали просить: подтвердите, эта фамилия или не эта, дальше мы уже будем действовать по обстоятельствам. Нам очень долго не отвечали, потом нас пригласили в МИД и сказали, что никаких официальных бумаг нет, но они подтверждают, что это она”, — рассказывает Трийна.

Она говорит, что в поисках пропавшей женщины родственники обращались и в туристическое бюро, где та заказывала путевку. ”Мы позвонили в турбюро, просто просили подтвердить фамилию — она не вернулась или не она. Нам сказали, что никакой информации о движении своих клиентов они не дают, и положили трубку. Мы просто просили по-человечески: вы только подтвердите, мы же родственники, мы же переживаем. Нас просто грубо послали далеко и сказали, чтобы звонили в МИД”, — жалуется Трийна.

По ее словам, когда в МИДе подтвердили факт смерти женщины, то посоветовали родственникам связаться со страховой фирмой: ”Мы связывались со страховой фирмой, они сказали, что страховка покроет перевозку тела. Потом они нам позвонили, спросили, кто заберет тело в аэропорту, и все”.

”Убийца — наследник всего имущества”

Как утверждает Трийна, проблема в том, что нужна эстонская судебно-медицинская экспертиза: ”Эстонские законы — совершенно другие. То, что нам пришлют из Египта, недействительно в Эстонии. В МИДе говорят, чтобы оформляли уголовное дело, а в полиции спрашивают, где бумаги из МИДа. Все говорят, что ничего не знают. Получается, мы получим тело человека и не знаем, куда его везти. Мы не можем ее захоронить, пока нет судмедэкспертизы, потому что, по эстонским законам, этот убийца является наследником всего имущества и без проведения судмедэкспертизы мы не можем лишить его этого статуса”, — объясняет она.

Трийна подтверждает, что в убийстве женщины подозревается ее собственный сын: ”Это на самом деле ее сын, мой племянник. Жизнь этого человека нас совершенно не интересует”. Собеседница Delfi недоумевает, как он мог выехать за границу: ”Он под подпиской о невыезде, у него статья”. Более того, в семье сейчас двойная трагедия — в тот день, когда в Египте была убита женщина, в Эстонии умерла ее мать.

”Это все вранье, что все нам помогают, никто нам ничем не помогает, на данном этапе нас футболят, как футбольный мячик. Все это сбивается просто в какой-то непонятный комок. Нам никто не может дать никакой четкой информации, что надо делать. Чтобы было четко: получите то, сделайте то”, — завершает Трийна и добавляет, что семья уже наняла адвоката для решения этого вопроса.

МИД дал свои советы

Советник Министерства иностранных дел по прессе Сандра Камилова сообщила Delfi, что МИД был в контакте с родственниками и дал несколько советов по тем темам, которые входят в обязанности министерства. ”По определенным вопросам других сфер действительно следует обращаться к институтам, которые ими занимаются”, — отметила она.

Также Камилова приложила ссылку на опубликованные на сайте МИДа reisitargalt.mfa.ee советы о том, как МИД может помочь в случае смерти человека.

”В случае смерти за границей советуем связаться с фирмой, предлагающей международные похоронные услуги. В случае, если была оформлена туристическая страховка, обязательно следует связаться и со страховкой. Связанные с кремацией и транспортировкой праха расходы покрывает страховка или в случае ее отсутствия — родственники или близкие”, — говорится на сайте.

Также там сказано, что ”консул консультирует родственников при транспортировке праха из страны местонахождения в Эстонию, что прежде всего охватывает выдачу необходимых документов и в отдельных случаях — также опечатывание урны или гроба”. А именно, консул консультирует близких в вопросах транспортировки праха в Эстонию, при необходимости является посредником в общении с похоронным бюро, общается с ведомствами страны местонахождения, выдает справку об опечатывании гроба или урны. При этом консул не платит за кремацию и транспортировку праха.

В ответе МИД и египетская полиция

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан также подчеркнула, что вопросами транспортировки тела из-за границы в Эстонию занимается Министерство иностранных дел.

”Если преступление было совершено за границей, то расследованием преступления занимаются правоохранительные органы государства, в котором было совершено преступление. Как правило, уголовное делопроизводство в Эстонии в таких случаях не начинается, хотя в случае, если речь идет о гражданах Эстонии, Пенитенциарный кодекс (Статья 7) предусматривает такую возможность. При необходимости Эстония оказывает необходимую юридическую помощь”, — добавила она.

Относительно якобы имевшейся у подозреваемого подписки о невыезде, Корпан пояснила следующее: ”Согласно статье Уголовно-процессуально кодекса о подписке о невыезде, подписка о невыезде заключается в обязанности подозреваемого или обвиняемого лица не отлучаться с места жительства на срок более трех суток без разрешения лица, ведущего производство. Если человек, в отношении которого применена обязанность о невыезде, не находится в розыске, то в отношении такого лица нет основания для задержания. Но в случае нарушения меры пресечения на лицо может быть наложен штраф либо к нему может быть применена более строгая мера пресечения”.

"Сын избил мать до смерти"

Напомним, 1 апреля Delfi писал со ссылкой на египетский новостной портал Aymna, что в египетском курортном городе Хургада убили женщину эстонского происхождения. Мужчина 1992 года рождения родом из Эстонии в состоянии алкогольного опьянения напал на свою мать 1968 года рождения и избил ее до смерти. Женщина умерла в результате травмы головы. 25-летнего мужчину задержали в качестве подозреваемого в убийстве.

"Министерство иностранных дел подтверждает, что в Хургаде погибло имеющее эстонский вид на жительство лицо и в связи с этим задержано другое имеющее эстонский вид на жительство лицо", — сказал Delfi пресс-секретарь министерства Армо Васк 4 апреля.

Министерство иностранных дел, по словам Васка, находится на связи с близкими и готово при необходимости оказать помощь. Более точные обстоятельства инцидента расследует полиция Египта.