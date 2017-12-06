Родительский отпуск станет более гибким, а отцовский — более продолжительным

Рийгикогу на сегодняшнем заседании принял поправки, благодаря которым отцовский отпуск будет продлен до 30 дней, параллельно с родительским пособием можно будет более гибко получать доход, а также можно будет приостанавливать и возобновлять получение пособия в течение трех лет. Также будет создано пособие для тройняшек и большего числа близнецов, сообщает Министерство социальных дел.

”Уже сейчас отцы могут брать отпуск по уходу за ребенком и получать родительское пособие, но довольно мало отцов в Эстонии пользуется этой возможностью — например, в прошлом году таких было лишь 9%. Надеюсь, что более продолжительный отцовский отпуск и более гибкая система родительского пособия мотивирует отцов использовать родительский отпуск, что в свою очередь позволит родителям лучше комбинировать работу и отдых, равномернее распределять нагрузку и укреплять отношения внутри семьи”, — сказала министр социальной защиты Кайа Ива.

Дополнительное 30-дневное родительское пособие является расширением прежнего 10-дневного отцовского отпуска, чтобы мотивировать отцов заботиться о детях. Отец может выбирать, использует ли он его или нет — он может получать родительское пособие совместно с матерью или по отдельности.

Система родительских пособий будет обновлена следующим образом:

С 1 марта 2018:

Параллельно с получением родительского пособия можно получать трудовые доходы в объеме до половины предельной границы родительского пособия без сокращения пособия (в 2018 г. ориентировочно 1544 евро в месяц). Получателям родительской компенсации вместо действовавшего прежде половины пособия будет обеспечена ставка пособия, которая в 2018 г. составит 470 евро;

Будет установлено пособие для тройняшек и большего числа близнецов, которое составит 1000 евро в месяц для одного родителя до достижения детьми 18 месяцев;

С 1 сентября 2019:

Будет изменен период для расчета родительского пособия, в дальнейшем пособие будет рассчитываться на основании предшествовавших беременности 12 календарных месяцев;

Будет прекращена выплата по уходу за ребенком и соответствующие средства будут включены в схему родительского пособия;

С 1 июля 2020:

Отцы смогут брать отцовский отпуск на 30 дней, а не на 10 дней, как прежде, и получать за этот период родительское пособие. Право отца на родительское пособие не зависит от его прежних трудовых отношений или типа трудового договора и родительское пособие можно будет использовать его одновременно с матерью ребенка или по отдельности;

Выплату родительского пособия можно приостанавливать и возобновлять по желанию родителя до достижения ребенком возраста трех лет.

Это первый этап изменения системы родительских отпусков и пособий. На следующем этапе планируется изменить отпуск по беременности и родам, отпуск усыновителя и детский отпуск и принципы их оплаты, а также позволить родителям еще лучше комбинировать работу с частичной нагрузкой и отпуск.

Сейчас идет социальная кампания ”Растите вместе” призывает отцов проводить больше времени со своими детьми, в том числе использовать родительский отпуск. Социальная кампания на улицах, на телевидении, радио, в печатной прессе и социальных медиа продлится до 15 декабря. Информация об отцовском и родительском отпуске и полезные советы собраны на сайте www.papsigakodus.ee