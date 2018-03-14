Родители учеников школы Меривялья требуют отставки скандального директора

В конце февраля Delfi и EPL писали о том, что муж директора школы Меривялья Кайи Лаанмяэ, работавший под ее началом, был замечен в ненадлежащем обращении с учениками, а ее сын, также работавший в этом учреждении, был признан виновным в обладании тяжелыми наркотиками. Теперь родители учеников требуют ее отставки.

Соответствующее заявление было направлено как в мэрию Таллинна, так и министру образования Майлис Репс. ”Управление современной школой не должно представлять собой монолог директора. Это должно быть совместной работой учеников, педагогов, опорных специалистов, родителей, общества, городских и районных чиновников, основанной на взаимном доверии”, — значится в заявлении.