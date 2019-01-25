Родители школьников Харку жалуются: школьные автобусы технически неисправны и постоянно опаздывают

Некоторые родители отказались отправлять детей на школьный автобус, с одной стороны, беспокоясь за их безопасность, с другой стороны — проще уже самому утром подвезти ребенка в школу, чем ехать обратно с половины пути на работу, чтобы отвезти мерзнущего ребенка с автобусной остановки в школу и потом заново начинать свой путь в город через пробки.
Жалко очень хорошего водителя автобуса, который должен с таким драндулетом отвечать за счастливое прибытие в школу множества школьников. К сожалению, руки водителя автобуса коротки, чтобы поставить на линию приличные автобусы.
Неужели в эстонском государстве опять должно произойти что-то серьезное, чтобы автобусная фирма ATKO смогла обеспечить безопасность наших детей. Что нужно делать и куда обращаться, чтобы родитель мог утром спокойно отправить ребенка на школьный автобус?
Заведующий отделом Харьюмаа OÜ ATKO Liinid: завтра на линии начнет работать новый автобус
Заведующий отделом Харьюмаа OÜ ATKO Liinid Арво Сарапуу-младший заверил, что завтра (в пятницу — прим. ред) утром на линии школьного автобуса волости Харку H2 начнет работать новый автобус. "Приносим извинения за неудобства, которые вызвали технические проблемы до сих пор обслуживавшего линию автобуса и обусловленные сложными погодными условиями опоздания школьных автобусов".
Он пообещал, что предприятие сделает все от себя зависящее, чтобы в дальнейшем поездки детей проходили безопасно и автобусы ходили в соответствии с графиком движения. "В то же время, мы должны считаться с быстро меняющимися погодными условиями, которые делают дороги местами очень скользкими, и именно во имя безопасности водитель автобуса в такой ситуации должен выбирать меньшую скорость езды", — сказал Сарапуу-младший.