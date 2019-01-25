25.01.2019, 10:31

Родители школьников Харку жалуются: школьные автобусы технически неисправны и постоянно опаздывают

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Дети не успевают в школу и мерзнут на остановках!
rus.delfi.ee
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Родители школьников Харку жалуются: школьные автобусы технически неисправны и постоянно опаздывают
Foto: erakogu

Читатель Pere ja Kodu пишет, что сегодня (в четверг — прим. ред) утром многие дети одной из самых богатых волостей Эстонии — Харку — снова не добрались до школы на школьном автобусе, школьный автобус H2 просто отказал по дороге. Вдобавок поездка на школьных автобусах ATKO небезопасна, автобусы постоянно сломаны, и один даже ехал с открытой дверью. Мерзнущие на морозе на остановке дети ATKO тоже не интересуют.

По утверждению водителя автобуса, у автобуса была техническая проблема, автобус просто стоял на обочине с аварийной сигнализацией, и дети растерянно звонили родителям, что они не успевают в школу. Это не было бы таким необычным и раздражающим, особенно учитывая холодную погоду, которая была пару дней назад, и технические неполадки, которые могут обнаружиться после нее, если бы это не был уже который по счету раз за последние пару месяцев. Волостную управу Харку неоднократно оповещали о данной ситуации, на странице волости Харку в FB родители тоже неоднократно поднимали вопрос, к сожалению, безрезультатно.

Автобусы ATKO, выигравшей конкурс перевозки школьников в волости Харку с самой дешевой поставкой, в настолько плохом состоянии, что опаздывают и остаются на дороге несколько раз в месяц. Один школьный автобус почти посреди рейса в начале зимы просто сняли с линии и отправили в ремонт. Однажды у автобуса не горят фары, автобус отклоняется во время езды с одного края дороги на другой, потом в автобус просачивается странный похожий на угарный газ запах. Пару недель назад автобус ехал с открытой дверью и через каждую минуту делал остановки, потому что в автобусе был синеватый дым. После этого ехавшие на автобусе дети в школе жаловались на затрудненное дыхание, головную боль и плохое самочувствие.

В сильные морозы в начале недели утренний школьный автобус другой линии H6 опаздывал два дня подряд, дети ждали на остановках, где некуда спрятаться от холода и ветра. Из ATKO диспетчер ответил, что детям ведь не надо идти в школу в холодную погоду!

Некоторые родители отказались отправлять детей на школьный автобус, с одной стороны, беспокоясь за их безопасность, с другой стороны — проще уже самому утром подвезти ребенка в школу, чем ехать обратно с половины пути на работу, чтобы отвезти мерзнущего ребенка с автобусной остановки в школу и потом заново начинать свой путь в город через пробки.

Жалко очень хорошего водителя автобуса, который должен с таким драндулетом отвечать за счастливое прибытие в школу множества школьников. К сожалению, руки водителя автобуса коротки, чтобы поставить на линию приличные автобусы.

Неужели в эстонском государстве опять должно произойти что-то серьезное, чтобы автобусная фирма ATKO смогла обеспечить безопасность наших детей. Что нужно делать и куда обращаться, чтобы родитель мог утром спокойно отправить ребенка на школьный автобус?

Заведующий отделом Харьюмаа OÜ ATKO Liinid: завтра на линии начнет работать новый автобус

Заведующий отделом Харьюмаа OÜ ATKO Liinid Арво Сарапуу-младший заверил, что завтра (в пятницу — прим. ред) утром на линии школьного автобуса волости Харку H2 начнет работать новый автобус. "Приносим извинения за неудобства, которые вызвали технические проблемы до сих пор обслуживавшего линию автобуса и обусловленные сложными погодными условиями опоздания школьных автобусов".

Он пообещал, что предприятие сделает все от себя зависящее, чтобы в дальнейшем поездки детей проходили безопасно и автобусы ходили в соответствии с графиком движения. "В то же время, мы должны считаться с быстро меняющимися погодными условиями, которые делают дороги местами очень скользкими, и именно во имя безопасности водитель автобуса в такой ситуации должен выбирать меньшую скорость езды", — сказал Сарапуу-младший.

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