Родители школьников Харку жалуются: школьные автобусы технически неисправны и постоянно опаздывают

По утверждению водителя автобуса, у автобуса была техническая проблема, автобус просто стоял на обочине с аварийной сигнализацией, и дети растерянно звонили родителям, что они не успевают в школу. Это не было бы таким необычным и раздражающим, особенно учитывая холодную погоду, которая была пару дней назад, и технические неполадки, которые могут обнаружиться после нее, если бы это не был уже который по счету раз за последние пару месяцев. Волостную управу Харку неоднократно оповещали о данной ситуации, на странице волости Харку в FB родители тоже неоднократно поднимали вопрос, к сожалению, безрезультатно.

Автобусы ATKO, выигравшей конкурс перевозки школьников в волости Харку с самой дешевой поставкой, в настолько плохом состоянии, что опаздывают и остаются на дороге несколько раз в месяц. Один школьный автобус почти посреди рейса в начале зимы просто сняли с линии и отправили в ремонт. Однажды у автобуса не горят фары, автобус отклоняется во время езды с одного края дороги на другой, потом в автобус просачивается странный похожий на угарный газ запах. Пару недель назад автобус ехал с открытой дверью и через каждую минуту делал остановки, потому что в автобусе был синеватый дым. После этого ехавшие на автобусе дети в школе жаловались на затрудненное дыхание, головную боль и плохое самочувствие.

В сильные морозы в начале недели утренний школьный автобус другой линии H6 опаздывал два дня подряд, дети ждали на остановках, где некуда спрятаться от холода и ветра. Из ATKO диспетчер ответил, что детям ведь не надо идти в школу в холодную погоду!