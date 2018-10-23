23.10.2018, 08:05

Родители школьника обратились к канцлеру права: минуты тишины ущемляют свободу вероисповедания детей

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ответ канцлера
Кейлит Аэдма
 
Редактор: Вера Степанова
Редактор. 
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Родители школьника обратились к канцлеру права: минуты тишины ущемляют свободу вероисповедания детей
Foto: TIINA KÕRTSINI, Õhtuleht

К канцлеру права Юлле Мадизе обратился один обеспокоенный родитель, который утверждает, что проводимые в школе минуты тишины ущемляют свободу вероисповедания ее ребенка и даже влияют на ребенка так раздражающе, что семья обдумывает возможность сменить школу. Хотя его заверили, что для учеников участие в минутах тишины добровольное, это якобы не совсем так, поскольку ученик не может на это время уйти из класса, пишет Naistekas.

"Считаю, что школа проведением минут тишины не нарушает свободу совести, вероисповедания и мысли вашего ребенка (статья 40 Конституции), поскольку речь не идет о религиозном обряде или методе, другим образом представляющем какую-либо веру или убеждение", — пишет канцлер права в своем открытом ответе родителю.

Минуты тишины — одобренная Министерством образования и науки программа, которая поддерживает применение в школе государственной программы основной школы. Метод развивает навыки учеников по отношению к себе и помогает им, управляя своим поведением и контролируя эмоции, лучше справляться в различных ситуациях.

"Директор школы, отвечая на запрос, указал, что упражнения проводят прошедшие соответствующее обучение учителя. В школе проводят для учеников отдельные уроки-дискуссии о внимании и самоконтроле, которые поддерживают социальное и эмоциональное развитие ученика", — добавила Мадизе.

Выполнение упражнений минут тишины для ученика добровольное, но исходя из государственной программы основной школы, приобретение таких навыков, как компетенция самоопределения, концентрация, направление поведения и самоконтроль, все-таки необходимо. Представитель MTÜ Vaikuseminutid пояснил советнику канцлера права, что поэтому и рекомендуют на время минут тишины оставаться в классе и тем ученикам, которые не хотят вместе делать упражнения. Упражнения делаются несколько минут, и нахождение в классе в это время не должно быть для ученика большим усилием, которое угрожало бы усвоению учебного предмета.

Тем не менее, канцлер права Юлле Мадизе рекомендует в случае, если ребенку постоянно неприятно находиться в классе во время упражнений, поговорить о проблеме с учителем или школьным психологом.

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Родители школьника обратились к канцлеру права: минуты тишины ущемляют свободу вероисповедания детей

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К канцлеру права Юлле Мадизе обратился один обеспокоенный родитель, который утверждает, что проводимые в школе минуты тишины ущемляют свободу вероисповедания ее ребенка и даже влияют на ребенка так раздражающе, что семья обдумывает возможность сменить школу. Хотя его заверили, что для учеников участие в минутах тишины добровольное, это якобы не совсем так, поскольку ученик не может на это время уйти из класса, пишет Naistekas.
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