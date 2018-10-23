Родители школьника обратились к канцлеру права: минуты тишины ущемляют свободу вероисповедания детей

"Считаю, что школа проведением минут тишины не нарушает свободу совести, вероисповедания и мысли вашего ребенка (статья 40 Конституции), поскольку речь не идет о религиозном обряде или методе, другим образом представляющем какую-либо веру или убеждение", — пишет канцлер права в своем открытом ответе родителю.

Минуты тишины — одобренная Министерством образования и науки программа, которая поддерживает применение в школе государственной программы основной школы. Метод развивает навыки учеников по отношению к себе и помогает им, управляя своим поведением и контролируя эмоции, лучше справляться в различных ситуациях.

"Директор школы, отвечая на запрос, указал, что упражнения проводят прошедшие соответствующее обучение учителя. В школе проводят для учеников отдельные уроки-дискуссии о внимании и самоконтроле, которые поддерживают социальное и эмоциональное развитие ученика", — добавила Мадизе.