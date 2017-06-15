Родители погибшего под гаражной дверью мальчика: пусть такого никогда ни у кого не случится

Расследование гибели придавленного дверью от гаража ребенка установило факт излома пружины подъемного механизма и отсутствие защиты от поломки. Несмотря на то, что правление квартирного товарищества и фирма-администратор были в курсе неисправности, они ничего не предприняли и не оповестили жителей, пишет Eesti Päevaleht.

Издание отмечает, что, скорее всего, в Эстонии в эксплуатации находятся тысячи подъемных дверей, не оснащенных обеспечивающими безопасность защитными элементами. Кроме того, отсутствуют и требования по проведению регулярной профилактики и технического контроля.

Трагедия произошла 15 мая прошлого года. На самом деле гаражная дверь в многоквартирном доме по адресу Коллане, 7 стала бастовать еще десятью днями ранее: не закрывалась и не реагировала на посылаемые пультом управления сигналы. Прибывшие на место ремонтники осмотрели мотор и, казалось, устранили неисправность. Всю дверь они не проверяли. 14 мая дверь вновь вышла из строя и отказывалась закрываться. Председатель товарищества Прийт Вене связался с администратором, который посоветовал ему попробовать закрыть дверь при помощи веревки. Это у него получилось, дверь со всей дури ударилась о пол гаража и, поднявшись на 10 см, больше не открывалась. В 11 часов воскресенья дверь оказалась полностью открытой, но все еще не работала. Кто ее поднял, в ходе следствия установить не удалось. Администратор сказал Вене, что техникам нужно купить какую-то деталь, и тогда они приведут все в порядок.

Рене Кюттим, снимавший в доме квартиру, не имел ни малейшего представления о том, что дверь сломана. Около двух часов дня он вместе с двумя сыновьями приехал от бабушки и припарковался на улице недалеко от въезда в гараж. Старший сын забежал через открытую дверь гаража в дом, а младший остался бегать рядом. День был солнечным, а настроение у ребенка — хорошим.

Поскольку в доме принято закрывать все двери и возле гаража находятся кладовки, Рене посчитал нужным закрыть открытую дверь. Он нажал на кнопку возле нее, но дверь не реагировала. Поскольку такие двери обычно можно закрыть и при помощи ручки или веревки, то Рене именно это и попытался сделать. Дверь с грохотом опустилась на пол, но именно в тот момент, когда под ней пробегал четырехлетний Пауль Мортен. На шум прибежал сосед, помог Рене освободить мальчика и вызвал скорую. Находящий в шоке отец делал сыну прямой массаж сердца. Прибывшие на место медики пытались оживить мальчика, но безрезультатно, и констатировали: смерть была мгновенной. Когда директор Wiru Uks Мадис Каттель вечером приехал менять пружины, то нашел на месте три полицейских автомобиля и понял, что опоздал.

Kadrioru Kollane tänav 7 kortermaja langev garaažiuks Foto: Ilmar Saabas

Причина трагедии стала ясна довольно быстро: излом левой пружины подъемного механизма двери. Сломанная пружина не дает двери закрываться медленно, и та падает в ответ на малейшее прикосновение. В действительности такие двери должны быть оснащены защитным механизмом, призванным в случае поломки предотвращать падение двери. Почему у гаражной двери в этом доме такой защиты не было, — непонятно. Такая дверь не пригодна для использования и опасна. Также выяснилось, что обслуживание двери проводилось нерегулярно, хотя как минимум один раз пружины все же менялись.

Далее возникает следующий вопрос: если и рабочие, и председатель правления знали о проблеме, то почему оставили дверь открытой и не предприняли ничего для того, чтобы избежать опасной ситуации? Жителей дома также никто в известность не поставил. Председатель правления с журналистами издания был немногословен, прислав лишь СМС: ”Сейчас я нахожусь за пределами Эстонии. Последние инструкции от соответствующих инстанции предписывали не комментировать эту тему. По крайнее мере до вынесения соответствующими ведомствами окончательного решения, и это звучит разумно”.

Адвокат семьи Кюттим Мария Мяги уверена, что ребенок погиб именно в результате бездействия председателя товарищества. ”Ему было ясно, что дверь находится в опасном состоянии. Она была сломана, открыта и находилась там, где ходят люди. Дверь упала бы в ответ на любое движение. Подопри, огради, отметь! Он этого не сделал, а просто ушел. Удалось бы избежать последствий — смерти ребенка —, если бы он предпринял эти шаги? Да”, — уверена она.

Прокуратура с таким подходом не согласилась, и незадолго до Рождества закрыла дело, посчитав, что речь идет о несчастном случае. Мяги подала апелляцию, и в январе расследование было возобновлено, хотя по сути за эти полгода с мертвой точки так и не сдвинулось. Прокурор Аннели Лумисте сказала, что занимающийся делом следователь находился в длительной командировке, а, поскольку речь идет о достаточно специфической теме, было решено не передавать дело другому следователю. ”Он не знал, что дверь была смертельно опасна. Он знал только то, что она не работает, и выполнил свое обязательство, вызвав ремонтников”, — прокомментировала она степень вины председателя.

Производитель пружин для двери данного дома указывает в качестве износа цифру в 15 000 циклов. Одно открытие — один цикл. Путем нехитрых подсчетов можно прийти к выводу, что пружины изнашиваются за 500 дней, то есть за полтора года. Пружины на данной двери последний раз менялись в 2010 году. ”Они звонят только тогда, когда что-то случилось”, — говорит директор Hansadoor OÜ Андрес Тикс. Его фирма сталкивается со сломанными пружинами по несколько раз в год, но пока, к счастью, никаких трагедий не было. Наличие на пружинах защиты по сути исключает несчастные случаи, поскольку механизм предотвращает внезапное падение двери.

Самое большое ”но” во всей этой истории кроется в том, что, несмотря на то, что наличие защитного механизма является в Эстонии обязательным с 2004 года, действует это обязательство только в отношении новых дверей. Все, что происходило до этого, относится к серой, если не к черной, зоне. ”По моей оценке, в Эстонии в эксплуатации находятся тысячи дверей, не оснащенных защитой”, — говорит Тикс. Эти двери опасны и расположены, в основном, в местах, которыми активно пользуются люди. Когда работники его фирмы видят дверь без защитного механизма, то предлагают его владельцу установить защиту, но в большинстве случаев получают отказ. ”Основным аргументом товариществ является то, что до этого они ведь как-то справлялись”, — рассказывает Тикс, который даже обращался за соответствующими инструкциями в Департамент технического контроля, но получил ответ, что требовать установления защиты от излома пружины нельзя. Стоимость защитного комплекта вместе с установкой в зависимости от двери составляет 50-150 евро.

Несмотря на существование ряда предписаний как на местном, так и на общеевропейском уровне, специалисты отмечают, что речь идет о сложной области. Полиция в самом начале приходит к такому же выводу: ”Частота и метод проведения профилактики гаражных дверей в Эстонии не регулируется, отсутствует и надзор”.

Родители погибшего мальчика Трийн и Рене Кюттим хотят, чтобы подобных случаев больше никогда не происходило. ”Мы хотим, чтобы в результате случившегося с нами люди и соответствующие инстанции и предприятия осознали, что запущенные гаражные двери могут стать орудием убийства, и чтобы надзор за этими дверьми в соответствии со стандартами ЕС начал осуществляться и в Эстонии. Мы хотим, чтобы увеличилась осведомленность членов правления и руководителей квартирных товариществ о своей ответственности и создании безопасной жизненной среды на этой территории. Мы считаем, что смерть Пауля Мортена не была несчастным случаем. Наш сын не погиб бы, если бы квартирное товарищество выполнило свое обязательство по прилежанию, обеспечило бы исправность гаражной двери, вывесило бы предупреждающие таблички и зафиксировало сломанную дверь, и если бы занимающиеся обслуживанием двери предприятия действовали в соответствии с действующей директивой ЕС”, — уверены родители.