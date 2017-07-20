"Родители отказывались менять образ жизни". Почему из семьи граждан РФ изъяли ребенка

Социальная служба Таллинна в сопровождении полиции 11 июля забрала у граждан России Анатолия Газаряна и Анны Михайловой 8-летнюю дочку. Суд принимал решение по иску руководителя отдела защиты детей Мустамяэской управы Карины Куслап, которая объяснила свое решение тем, что родители не хотели менять образ жизни во благо своего ребенка, а у девочки в связи с этим возникли проблемы со школой.

Как сообщила в ответе на запрос портала rus.err.ee Карин Куслап, суд принял решение о первоначальной защите ребенка на основании статьи 33 Закона о защите детей (статья о действии или бездействии опекуна, угрожающем жизни и здоровью ребенка), временно лишив родителей прав на опекунство на основании статьи 140 Закона о семье (статья о лишении права опекунства), и назначил в соответствии со статьей 171 Закона о семье в качестве опекуна Мустамяэскую управу.

Как говорится в ответе Куслап, разделение родителей и ребенка было необходимо по нескольким причинам, а не только на основании одного фактора: "На протяжении многих лет этой семье оказывалась социальная помощь, однако эти услуги, к сожалению, не привели к ожидаемым результатам".

Как описала ситуацию Куслап, осенью 2016 года ребенок пошел в школу (1-й класс), откуда стали поступать сообщения о проблемах с поведением, а родители не шли на контакт со школой. Кроме этого, родители не были готовы улучшить свои жилищные условия, изменить образ жизни и модель поведения, чтобы это соответствовало интересам ребенка и позволило ему социализироваться со сверстниками.