Мать Юрия Воробья наказана за организацию производившей амфетамин банды, отец — за фентаниловый бизнес.

1 декабря 2015 года было важным для семьи Воробей, пишет Eesti Päevaleht. Во-первых, выяснилось, что просидевшая в тюрьме уже около семи лет Светлана Воробей не выйдет на свободу досрочно, потому что Таллиннский окружной суд отклонил ее заявление. Во-вторых, в тот же день Харьюский уездный суд утвердил согласительное производство, в результате которого к шести годам и шести месяцам тюремного заключения приговорили Виктора Воробья. Речь идет о родителях обвиняемого в убийстве Николая Таранкова Юрия Воробья.

Светлану задержали в начале 2009 года и через некоторое время признали виновной в руководстве производившей амфетамин бандой. Согласно приговору суда, возглавляемая ею банда произвела по меньшей мере 9 килограммов амфетамина, чего хватило бы максимум на 25 000 доз. По тогдашним уличным ценам он стоил более 2 млн крон (более 130 000 евро). Среди прочего заслуживает внимания, что когда полиция стала преследовать машину одного сообщника Воробей, из окна автомобиля на ходу выбросили около 6,5 кг амфетамина.

Десять лет тюрьмы

Адвокат Светланы Воробей Айвар Пильв довел дело до Госсуда, но Воробей осталась виновной и ей назначили наказание в виде десяти лет тюремного заключения. "Учитывая тяжесть совершенного Воробей преступления и важность правового блага, на которое оно направлено, ее центральную роль в групповом преступлении, которое состояло в изготовлении и передаче наркотического вещества в крупных размерах, и характеризующие личность обвиняемой данные, ее вина велика и поэтому Воробей следует наказать тюремным заключением выше среднего предела санкции", — обосновал Госсуд суровый приговор.

Осенью 2015 года Светлана Воробей надеялась освободиться досрочно, но суд отклонил ее ходатайство. В этом постановлении тоже указывают на тяжесть ее преступления и ее центральную роль в организации наркогруппировки. В постановлении также обращают внимание, что последние шесть месяцев супруг Воробей тоже находился под стражей в качестве подозреваемого в тяжком наркопреступлении.

Супруга Светланы Виктора Воробья признали виновным в обороте фентанила в крупных размерах. Из приговора суда выясняется, что весной 2015 года он три раза продал 50-граммовую партию порошка фентанила мужчине, который действовал с ведома Центральной криминальной полиции как имитатор. В каждой упаковке было в среднем 4 грамма чистого фентанила, что означает, что каждый раз дозу получили бы примерно 2000 человек. Одна 50-граммовая упаковка стоила 4500–5000 евро. По решению суда у Виктора конфисковали автомобили Jeep Commander 2009 года и Chevrolet K1500 Tahoe 1995 года, моторную лодку Stingray 220 CS, лодочный прицеп и обычный прицеп, трактор-газонокосилку и швейцарские наручные часы класса люкс Ulysse Nardin. У него также забрали около 35 000 евро, нелегальный пистолет Smith & Wesson вместе с глушителем, охотничье ружье Germanica, средства для упаковки наркотиков и принадлежавший какому-то третьему лицу автомобиль Volkswagen Touareg. Сразу после вступления в должность президента Керсти Кальюлайд Воробей попросил о помиловании, но безрезультатно.