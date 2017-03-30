Родители детей с тяжелым недостатком здоровья смогут погасить учебный кредит

На сегодняшнем заседании правительство одобрило и теперь направит в парламент законопроект об изменении Закона об учебных пособиях и учебных кредитах, а также Закона о нетрудоспособности, благодаря которому начиная с 1 января 2018 года у родителей детей с тяжелым недостатком здоровья появится возможность на государственное погашение учебного кредита.

Процедура погашения учебного кредита станет значительно проще и быстрее прежнего. Сейчас возможность погашения учебного кредита есть у родителей детей с глубокой степенью недостатка здоровья и у людей с полной нетрудоспособностью.

«Цель изменения – улучшить экономическое положение родителей детей с тяжелым недостатком здоровья, а также предельно упростить процедуру погашения учебного кредита, – сказала министр социальной защиты Кайа Ива. - Государству важны экономическое положение и нагрузка по уходу родителей детей с тяжелым и глубоким недостатком здоровья. Поэтому важен каждый шаг, который поможет снизить беспокойство о финансовом благополучии, даст возможность быть активнее на рынке труда или предоставит необходимый родителям отдых».

По прогнозу, в следующем году будет погашен учебный кредит 293 родителей детей с тяжелым недостатком здоровья и в каждый последующий год будут гаситься учебные кредиты примерно 60 родителей. В прошлом году в Эстонии было 5648 детей с тяжелым недостатком здоровья.

Согласно законопроекту, в дальнейшем человек будет предоставлять ходатайство о государственном погашении учебного кредита в Департамент социального страхования, который будет проводить соответствующую процедуру. Департамент располагает необходимыми для погашения учебного кредита данными – данными о степень тяжести недостатка здоровья – либо же они будут доступны в кассе по безработице.

Сейчас для погашения учебного кредита следует обратиться в выдавшее кредит кредитное заведение, которое подает ходатайство в Министерство финансов (в случае определения постоянной нетрудоспособности у получателя кредита) или в Министерство образования (в случае определения глубокого недостатка здоровья у ребенка получателя кредита).

Расширение круга лиц с правом на государственное погашение учебного кредита обойдется в 2018 году в дополнительные 633 000 евро и каждый последующий год в 130 000 евро.

Поправка к закону продиктована программой действий правительства, в которой предусмотрено погашение учебного кредита родителей детей с тяжелым недостатком здоровья.

Изменение должно вступить в силу 1 января 2018 года.