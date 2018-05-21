21.05.2018, 14:53

Родильное отделение Пылваской больницы будет работать до конца 2019 года


rus.delfi.ee
EST
Hepp Nigol ja Põlva haigla
Põlva haiglaFoto: Argo Ingver

Совет Пылваской больницы представил правительству ходатайство о покрытии расходов на услуги по родовспоможению в этом году в размере 200 000 евро.

В случае удовлетворения ходатайства родильное отделение продолжит работу до конца 2019 года.

ТОП

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ






КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ГРАФИК: Поддержка Ратаса и Каллас сравнялась

21.05.2018
Из проведенного Turu-uuringute AS по заказу Eesti Päevaleht исследования выяснилось, что в мае подходящим кандидатом на пост премьер-министра Каю Каллас и Юри Ратаса считали по 24% респондентов избирательного возраста. Два месяца назад Каллас обгоняла Ратаса на 7%, месяц назад — на 2%, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

ФОТО: Налоговая задержала мужчину, у которого были обнаружены крупные партии наркотиков

21.05.2018
В конце апреля сотрудники Налогово-таможенного департамента задержали в Таллинне Яанека, у которого обнаружили более 1,5 кг амфетамина, около 500 г кокаина и 70 г экстази.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
Meeste Käekell Daniel Wellington Dapper Sheffield Rose Gold ...
219,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-20% Meeste käekell Police GRAND PRIX PL.15139JBCS/03
139,- €
111,20 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100061
129,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100111
169,- €

Юргенсон: дома для пожилых помогли бы людям преклонного возраста справиться c трудностями

21.05.2018
Население Эстонии стареет. Но возраст и даже хронические заболевания не должны забирать на закате жизни возможность ею наслаждаться. Это вопросы предубеждений общества и совести, хотим ли мы обеспечить старшему поколению достойную жизнь или же смиримся с тем, что можем предложить для стариков только самое необходимое.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Важно! При получении отпускных необходимо также учитывать не облагаемый налогом доход

21.05.2018
Налогово-таможенный департамент (далее НТД) в своем пресс-релизе напоминает о том, что нерегулярные доходы, в том числе и отпускные, могут изменить размер не облагаемого налогом дохода за месяц.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Государство способствует лучшему использованию ресурсов предприятиями
Начиная с весны этого года, все предприятия горнодобывающей и обрабатывающей промышленности имеют возможность ходатайствовать о получении пособия на претворение в жизнь решений, повышающих производительность ресурсов.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Древний греческий город выставлен на продажу

21.05.2018
Античный город Баргилия, который сейчас находится на территории Турции (местные называют его Богазичи), выставлен на продажу. Купить древнее поселение с ценнейшими руинами можно за € 7 млн. Таким необычным способом местные власти надеются защитить его от разрушения.
Подробнее