Родильное отделение Пылваской больницы будет работать до конца 2019 года

Совет Пылваской больницы представил правительству ходатайство о покрытии расходов на услуги по родовспоможению в этом году в размере 200 000 евро.
В случае удовлетворения ходатайства родильное отделение продолжит работу до конца 2019 года.
Совет Пылваской больницы представил правительству ходатайство о покрытии расходов на услуги по родовспоможению в этом году в размере 200 000 евро.
В случае удовлетворения ходатайства родильное отделение продолжит работу до конца 2019 года.
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