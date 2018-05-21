21.05.2018, 14:53

Родильное отделение Пылваской больницы будет работать до конца 2019 года


rus.delfi.ee
EST
Hepp Nigol ja Põlva haigla
Põlva haiglaFoto: Argo Ingver

Совет Пылваской больницы представил правительству ходатайство о покрытии расходов на услуги по родовспоможению в этом году в размере 200 000 евро.

В случае удовлетворения ходатайства родильное отделение продолжит работу до конца 2019 года.

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