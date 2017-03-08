Роботам-курьерам разрешат ездить по пешеходным дорожкам

Зампредседателя фракции Центристской партии Эрки Сависаар передал сегодня законопроект, который позволит роботам-курьерам передвигаться по пешеходным дорожкам без сопровождающего лица.

По словам депутата парламента, переданный сегодня законопроект внесет ряд изменений в закон о дорожном движении и в будущем будет регулировать передвижение тихоходных транспортных средств, которые смогут совершать маневры без участия сопровождающих лиц. К числу такого транспорта будут относиться как роботы-курьеры, так и полностью автоматические автомобили, способные ездить без участия водителя.

”Эстония всегда стремилась быть на шаг впереди других стран в сфере инновационных решений, поэтому законодателям нужно тоже стараться идти в ногу со временем”, — разъяснил Эрки Сависаар необходимость данного законопроекта.

С роботами-курьерами чаще всего соприкасаются жители столичного района Мустамяэ, для которых самоходные роботы уже перестали казаться чем-то фантастическим. Но до сегодняшнего дня главным условием передвижения таких курьеров на колесах по улицам города требовало обязательное присутствие сопровождающего лица.

Читать еще

”Роботы-курьеры, изобретенные и произведенные в нашей стране — это шаг в будущее. Вполне вероятно, что вскоре роботы заменят многое”, — отметил Сависаар, который накануне побывал в гостях у разработчиков роботов-курьеров.

По мнению политика, в будущем эти тихоходные средства передвижения можно было бы использовать и в других целях, помимо доставки посылок. Например, роботы-курьеры могли бы быть использованы для наблюдения за правопорядком на улицах города.

При этом Сависаар отметил, что крайне необходимо в этом случае обеспечить безопасность пешеходов. Политик лично убедился, что роботы-курьеры не опасны.

”Максимальная скорость такого курьера составляет порядка 6 км/час. Благодаря камерам и датчикам движения они могут мгновенно определить препятствие и предотвратить наезд. Сделают они это быстрее, чем человек или велосипедист”, — объяснил Сависаар.

Он добавил также, что в Эстонии роботы прошли испытания и проехали более 30 000 километров, не создав опасных ситуаций.

Несмотря на то, что схожим средствам передвижения, таким как электрические инвалидные коляски, электрические самобалансирующееся транспортные средства (сегвеи) не требуется страховка, для роботов-курьеров она будет обязательной.

”Так как мы имеем дело с новой технологией, то логично, что страховка для них будет обязательной”, — отметил Сависаар.

Законопроект, регулирующий передвижение роботов-курьеров был составлен парламентариями и под документом подписались представители всех парламентских фракций. Робот-курьер — это автоматическое средство передвижение, которое использует специальные датчики для передвижения или же управляется человеком из центра управления.