RMK представляет на туристической ярмарке большой всеобщий поход

Грандиозный всеобщий поход состоится с 6 по 25 августа, когда тургруппы начнут движение от конечных пунктов похода: из Каукси, Ахиярве, Пенийыэ, Перакюла, Икла и Оанду. А встретятся они 25 августа в столице походов Аэгвийду, где и состоится финальное празднование. Можно подключится к группам со сменяющимся составом либо на выбранных вами этапах, либо зарегистрироваться на весть поход. Самый протяженный его участок — от Перакюла до Аэгвийду. Он будет продолжаться 20 дней и насчитывает 627 км. Поход возглавляют опытные руководители, с которыми уж точно не заблудитесь. Они расскажут 100 захватывающих историй о природных достопримечательностях на маршруте и походных премудростях.

Регистрироваться для участия в походе можно до июля или пока будут места. Подробная информация об участках похода и порядке регистрации находится здесь: http://rmk100.ee

”Походная ярмарка” — 2018 проходит 7 апреля с 10 до 18 часов на Таллиннском певческом поле. В этой ярмарке досуга и активного образа жизни, проходящей уже в третий раз, участвуют более 40 фирм, которые предлагают услуги по организации турпоходов, оборудование и снаряжение для парков приключений. На певческом поле покажут большую концертную программу, откроется серия юбилейных походов Эстония — 100 и стартуют первые походы.

Вход на ярмарку бесплатный, а занятия тут найдутся для посетителей всех возрастов.

RMK обслуживает крупнейшую в Эстонии сеть туристических троп и дарит радость прогулок на природе почти на 3000 походных километров.