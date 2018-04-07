07.04.2018, 09:10

RMK представляет на туристической ярмарке большой всеобщий поход


rus.delfi.ee
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Mets
фото иллюстративноеFoto: Ester Vaitmaa

Центр управления государственными лесами (RMK) представляет 7 апреля на Походной ярмарке подарок, подготовленный к 100-летию Эстонии — сеть туристических троп, которая охватывает всю страну, и августовский всеобщий поход.

К двум проходящим через всю Эстонию туристическим тропам RMK от Оанду до Икла и от Перакюла до Ахиярве добавляется третья ветка от Пенийыэ до Каукси. Её протяженность — 600 км. Под стать юбилейному году сеть туристических троп открывается в августе большим всеобщим походом, в который приглашается и стар и млад, значится в пресс-релизе.

”На ярмарке представится уникальная возможность познакомиться с руководителями всеобщего похода, послушать их рекомендации, посоветоваться о лучшем для вас участке трассы и записаться для участия в этом уникальном походе”, — рассказала заведующая рекреационным отделом RMK Марге Раммо.

Грандиозный всеобщий поход состоится с 6 по 25 августа, когда тургруппы начнут движение от конечных пунктов похода: из Каукси, Ахиярве, Пенийыэ, Перакюла, Икла и Оанду. А встретятся они 25 августа в столице походов Аэгвийду, где и состоится финальное празднование. Можно подключится к группам со сменяющимся составом либо на выбранных вами этапах, либо зарегистрироваться на весть поход. Самый протяженный его участок — от Перакюла до Аэгвийду. Он будет продолжаться 20 дней и насчитывает 627 км. Поход возглавляют опытные руководители, с которыми уж точно не заблудитесь. Они расскажут 100 захватывающих историй о природных достопримечательностях на маршруте и походных премудростях.

Регистрироваться для участия в походе можно до июля или пока будут места. Подробная информация об участках похода и порядке регистрации находится здесь: http://rmk100.ee

”Походная ярмарка” — 2018 проходит 7 апреля с 10 до 18 часов на Таллиннском певческом поле. В этой ярмарке досуга и активного образа жизни, проходящей уже в третий раз, участвуют более 40 фирм, которые предлагают услуги по организации турпоходов, оборудование и снаряжение для парков приключений. На певческом поле покажут большую концертную программу, откроется серия юбилейных походов Эстония — 100 и стартуют первые походы.

Вход на ярмарку бесплатный, а занятия тут найдутся для посетителей всех возрастов.

ТОП

RMK обслуживает крупнейшую в Эстонии сеть туристических троп и дарит радость прогулок на природе почти на 3000 походных километров.

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