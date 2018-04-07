RMK представляет на туристической ярмарке большой всеобщий поход

Центр управления государственными лесами (RMK) представляет 7 апреля на Походной ярмарке подарок, подготовленный к 100-летию Эстонии — сеть туристических троп, которая охватывает всю страну, и августовский всеобщий поход.
К двум проходящим через всю Эстонию туристическим тропам RMK от Оанду до Икла и от Перакюла до Ахиярве добавляется третья ветка от Пенийыэ до Каукси. Её протяженность — 600 км. Под стать юбилейному году сеть туристических троп открывается в августе большим всеобщим походом, в который приглашается и стар и млад, значится в пресс-релизе.
”На ярмарке представится уникальная возможность познакомиться с руководителями всеобщего похода, послушать их рекомендации, посоветоваться о лучшем для вас участке трассы и записаться для участия в этом уникальном походе”, — рассказала заведующая рекреационным отделом RMK Марге Раммо.