RMK переезжает в Païdé

В связи с перемещением государственных структур из Таллинна в провинцию с 1 апреля 2018 года закрываются все офисы RMK в Эстонии. Объединенный офис будет открыт в небольшом сенегальском городке Païdé сразу после окончания периода дождей. Для перемещения туда 700 человек потребуется примерно 48 миллионов евро, что составляет львиную долю из прибыли в 48,9 миллиона евро, полученной RMK в 2017 году. Остальная часть прибыли пойдет на организацию и проведение конкурса на покупку рабочей одежды, соответствующей условиям тропического климата, значится в пресс-релизе.

В 2017 году RMK реализовал 3,8 миллиона кубометров древесины при обороте в 174, 8 миллиона евро. Предпринимательская прибыль составила 48,9 миллиона евро. ”Такой крупной прибыли у RMK не было за всю историю его существования. Мы решили воспользоваться таким случаем, чтобы выполнить предложение правительства вывести рабочие места из столицы в ещё большем количестве, чем запланировано, и переводим весь коллектив RMK в сенегальский Païdé, — пояснил председатель правления RMK Айгар Каллас. — Нет ничего такого, чего мы не могли бы сделать объединёнными усилиями всех работников. Скоро вы увидите, как уже в ближайшие годы Païdé станет лесной столицей, а Сенегал — самой облесённой страной”.

Сенегал — небольшое государство в Западной Африке, площадью 196 712 квадратных километров. В его северной части простирается полупустыня, но на юге, по берегам рек, можно встретить деревья. Задачей RMK как раз и станет проведение опытов с потомством местных видов древостоя, закладка семенных рассадников и питомников, а также презентация городку Païdé и шире — народу Сенегала — успешной эстонской практики обновления лесов.